«Голос ИркАЗа»: чем удивил горожан четвертый музыкальный фестиваль завода

Город на один день превратился в открытую творческую площадку. На стадионе «Металлург» развернулся настоящий фестивальный городок: здесь пели, танцевали, разыгрывали призы, запускали шары в небо и просто радовались летнему вечеру. И всё это – «Голос ИркАЗа», который уже четвертый год подряд становится главным музыкальным событием Шелехова.

В этом году организаторы расширили географию: на сцену вышли более 30 участников: от вокалистов ИркАЗа до артистов из районов Иркутской области. Солисты сменяли дуэты, дуэты – ансамбли, а в перерывах зрителей встречали аниматоры, ростовые куклы и волонтёры с воздушными шарами. Для детей – отдельный мир, для взрослых – возможность услышать знакомые голоса коллег и соседей в новом качестве.

Иркутский алюминиевый завод не ограничился сценой: организовал розыгрыш подарков для всех гостей, а завершил вечер не только фейерверком, но и дискотекой под открытым небом.

Победителей фестиваля «Голос ИркАЗа» определили в трёх номинациях. Лучший дуэт - «Залуцкие», лучший ансамбль - группа «Друзья», лучшее соло - Татьяна Никифорова. Но, пожалуй, самый тёплый момент вечера - приз зрительских симпатий, который зал отдал Георгию Пушкареву.

«Очень здорово, что на наш творческий фестиваль собрались артисты со всей Иркутской области. «Голос ИркАЗа» проводится с сентября 2023 года. Именно тогда компания РУСАЛ подарила Шелехову современный сценический комплекс, который был оснащен профессиональным звуковым и световым оборудованием. Все мы делаем для того, чтобы жизнь в городе и районе была максимально комфортной для всех», — рассказал директор ИркАЗа Артём Фоминых.

РУСАЛ остаётся верен принципам, заложенным основателем компании Олегом Дерипаска: развитие территорий – это не точечные акции, а системная работа. Здесь, в Шелехове, это видно особенно ярко, ведь фестиваль становится традицией, а традиции, как известно, начинаются с личного примера.