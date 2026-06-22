Джаз на закате: Галерея В. Бронштейна превращает свой двор в сцену для живой музыки

2 июля внутренний двор Галереи В. Бронштейна превратится в открытую сцену для главного летнего музыкального события. Под звёздным небом выступит Иркутский джазовый квартет, чтобы подарить гостям вечер интеллектуальной музыки, полной живой энергии.
В программе — авторские композиции, где сложные гармонии переплетаются со свободной импровизацией, а классические джазовые традиции обретают новое звучание благодаря восточным мотивам. Это музыка, которая заставляет думать и чувствовать одновременно.
Состав ансамбля:
- Татьяна Алексеева: вокал, клавиши
- Кирилл Мархаев: труба
- Сергей Гаскин: бас-гитара
- Владислав Панютин: ударные
«Это не просто концерт, а первая летняя встреча под открытым небом», – отмечают организаторы.