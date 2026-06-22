Потребление электричества в Приангарье рухнуло почти на 5% за 2025 год – Иркутскстат

В 2025 году энергосистема Иркутской области выработала 63 млрд кВт·ч электроэнергии. Это составляет внушительные 28,3% от всего производства в Сибирском федеральном округе, что позволило региону занять уверенное второе место среди соседей, сообщает Иркутскстат.

В регионе действует мощный комплекс из 14 тепловых электростанций (ТЭС) общей мощностью 3958 МВт и 4 гидроэлектростанций (ГЭС) на 9187 МВт. При этом ключевую роль играет «зеленая» генерация: 71% всей электроэнергии вырабатывается именно на гидростанциях.

Генерирующие мощности региона распределены между крупными игроками:

ООО «Байкальская энергетическая компания»: управляет 11 объектами.

ООО «ЭН+ ГИДРО»: владеет тремя крупнейшими станциями страны — Братской (4500 МВт), Усть-Илимской (3840 МВт) и Иркутской (761 МВт).

Промышленные гиганты: две ТЭС принадлежат АО «Группа ИЛИМ», одна — ООО «Теплоснабжение». Кроме того, Мамаканская ГЭС (86 МВт) работает в составе АО «Витимэнергосбыт».

Многие добывающие предприятия и нефтесервисные компании используют собственные генерирующие мощности для обеспечения работы непосредственно на месторождениях.

Несмотря на высокий производственный потенциал, в 2025 году регион столкнулся со спадом спроса. Объем потребления снизился на 4,9%, составив 69,1 млрд кВт·ч. Главными потребителями остаются промышленность (53,7%) и население (14,5%). Также значительные объемы уходят на транспортировку и хранение (6,6%), добычу полезных ископаемых (5,1%) и нужды самой энергосистемы (4,9%).

Одной из основных причин падения энергопотребления стало введение официального запрета на добычу криптовалют, а также мягкая погода зимой. Об этом сообщил региональный министр жилищно-коммунальной политики и энергетики Анатолий Никитин на заседании Комиссии по вопросам предупреждения ЧС и обеспечения пожарной безопасности.