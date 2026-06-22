Иркутяне поставили карьеру на паузу: активность поиска работы рухнула на 9%

В Иркутской области зафиксирован спад активности соискателей. По данным hh.ru, в мае жители региона обновляли резюме на 9% реже, чем месяцем ранее. Эксперты связывают это с сезонным затишьем и общим ростом числа вакансий на рынке.

Куда уходят иркутские соискатели?

Несмотря на общее снижение интереса к поиску работы, определённые сферы остаются лидерами по количеству откликов:

Рабочий персонал: 23%

Домашний и обслуживающий персонал: 18%

Транспорт, логистика, перевозки: 18%

Продажи и обслуживание клиентов: 15%

Строительство и недвижимость: 14%

Интересно, что наиболее заметное падение активности (-12%) произошло именно в сегменте «Рабочий персонал». Также значительно снизилась динамика в сферах безопасности (-13%), автомобильного бизнеса и торговли (-11%).

«Снижение активности в летний период — традиционное явление. Люди без острой необходимости реже решаются на смену работы. При этом рост числа вакансий позволяет тем, кто ищет, быстрее находить подходящие варианты», — поясняет директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.