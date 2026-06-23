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«Байкалкредобанк» выдает универсальную кредитную линию: зачем бизнесу брать пять займов, если можно один?

Нужны деньги на налоги или зарплату? КБ «Байкалкредобанк» (АО) предлагает предпринимателям Иркутской области универсальную кредитную линию на любые цели: от участия в тендерах до выплаты зарплат.

Банк предлагает кредитные линии с множественными целями использования средств:

  • обеспечение участия в электронных торгах;
  • пополнение оборотных средств;
  • оплата налогов и услуг;
  • выплата заработной платы;
  • приобретение основных средств.

«В нашем банке вы можете открыть кредитную линию для решения любых бизнес-задач — от участия в торгах до пополнения оборотных средств», — уточнили в КБ «Байкалкредобанк» (АО).

Условия кредитных продуктов для бизнеса представлены на сайте в разделе "Кредиты"

Для обсуждения условий банк предлагает два удобных формата:

  • Встреча в офисе (Иркутск, рядом со Сквером Кирова).
  • Выезд специалиста к вам на предприятие.

    «Наши сотрудники проконсультируют вас о новых ставках и подберут продукт согласно вашим целям. Обращайтесь!», – сообщили в банке.

Контакты для связи:

  • г. Иркутск, ул. Ленина, 18
    -     Кредитный отдел: +7 (3952) 20-30-05
    - Приёмная: +7 (3952) 24-16-02
    - Заместитель Председателя Правления: +7 (3952) 33-02-78
  • г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 65а: +7 (39543) 6-61-27 Условия кредитных продуктов доступны на сайте банка.
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/ Сибирское Информационное Агентство /
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