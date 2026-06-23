«Байкалкредобанк» выдает универсальную кредитную линию: зачем бизнесу брать пять займов, если можно один?

Нужны деньги на налоги или зарплату? КБ «Байкалкредобанк» (АО) предлагает предпринимателям Иркутской области универсальную кредитную линию на любые цели: от участия в тендерах до выплаты зарплат.

Банк предлагает кредитные линии с множественными целями использования средств:

обеспечение участия в электронных торгах;

пополнение оборотных средств;

оплата налогов и услуг;

выплата заработной платы;

приобретение основных средств.

«В нашем банке вы можете открыть кредитную линию для решения любых бизнес-задач — от участия в торгах до пополнения оборотных средств», — уточнили в КБ «Байкалкредобанк» (АО).

Условия кредитных продуктов для бизнеса представлены на сайте в разделе "Кредиты"

Для обсуждения условий банк предлагает два удобных формата:

Встреча в офисе (Иркутск, рядом со Сквером Кирова).

Выезд специалиста к вам на предприятие.



«Наши сотрудники проконсультируют вас о новых ставках и подберут продукт согласно вашим целям. Обращайтесь!», – сообщили в банке.

Контакты для связи:

г. Иркутск, ул. Ленина, 18

- Кредитный отдел: +7 (3952) 20-30-05

- Приёмная: +7 (3952) 24-16-02

- Заместитель Председателя Правления: +7 (3952) 33-02-78

Кредитный отдел: +7 (3952) 20-30-05 - Приёмная: +7 (3952) 24-16-02 - Заместитель Председателя Правления: +7 (3952) 33-02-78 г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 65а: +7 (39543) 6-61-27 Условия кредитных продуктов доступны на сайте банка.

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