«Байкалкредобанк» выдает универсальную кредитную линию: зачем бизнесу брать пять займов, если можно один?

Нужны деньги на налоги или зарплату? КБ «Байкалкредобанк» (АО) предлагает предпринимателям Иркутской области универсальную кредитную линию на любые цели: от участия в тендерах до выплаты зарплат.
Банк предлагает кредитные линии с множественными целями использования средств:
- обеспечение участия в электронных торгах;
- пополнение оборотных средств;
- оплата налогов и услуг;
- выплата заработной платы;
- приобретение основных средств.
«В нашем банке вы можете открыть кредитную линию для решения любых бизнес-задач — от участия в торгах до пополнения оборотных средств», — уточнили в КБ «Байкалкредобанк» (АО).
Условия кредитных продуктов для бизнеса представлены на сайте в разделе "Кредиты"
Для обсуждения условий банк предлагает два удобных формата:
- Встреча в офисе (Иркутск, рядом со Сквером Кирова).
- Выезд специалиста к вам на предприятие.
«Наши сотрудники проконсультируют вас о новых ставках и подберут продукт согласно вашим целям. Обращайтесь!», – сообщили в банке.
Контакты для связи:
- г. Иркутск, ул. Ленина, 18
- Кредитный отдел: +7 (3952) 20-30-05
- Приёмная: +7 (3952) 24-16-02
- Заместитель Председателя Правления: +7 (3952) 33-02-78
- г. Усолье-Сибирское, ул. Менделеева, 65а: +7 (39543) 6-61-27 Условия кредитных продуктов доступны на сайте банка.
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