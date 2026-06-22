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Эксперт «Автостата» развеял миф: почему дефицит бензина не вызвал бум на электромобили

На фоне проблем с топливом на российских АЗС спрос на электромобили пока остаётся стабильным, а не растущим. Об этом рассказал эксперт «Автостата» Сергей Целиков.

По словам специалиста, покупка автомобиля — это всегда обдуманный процесс.

«Покупка нового автомобиля — процесс не спонтанный, — пояснил эксперт. — Между появлением желания и реальной покупкой обычно проходит 2–3 месяца. Сравнение, выбор вариантов, изучение условий, выбор дилера, тест-драйвы... С электромобилем ещё сложнее. В подавляющем большинстве случаев человек покупает свой первый электрокар в жизни. И тут на обдумывание и принятие решения нужно ещё больше времени».

Статистика — наука о прошлом. Поэтому о повышении спроса мы поймём по факту через 2–3 месяца, но только в том случае, если проблемы с топливом станут затяжными, предположил Сергей Целиков.

Что говорит статистика прямо сейчас?

Несмотря на отсутствие бума, рынок показывает положительную динамику:

  • Недельный рост: На прошлой неделе на учёт встало 231 электрокар (против 123 неделей ранее).
  • Контекст: Этот показатель всё ещё ниже сезонных рекордов этого года (253 шт.) и прошлого года (248 шт.).

«С подключаемыми гибридами ситуация почти аналогичная. Недельного рекорда нет. Но тут мы наблюдаем устойчивый тренд на рост данного рыночного сегмента: к прошлому году продажи выросли более чем в два раза. И это, видимо, надолго», — резюмировал специалист.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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