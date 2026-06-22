Тегеран — Байкал: зачем Приангарью прямое авиасообщение с Ираном?

Агентство по туризму Иркутской области провело рабочую встречу с представителем иранской авиакомпании Mahan Air. К переговорам присоединились руководство Международного аэропорта «Иркутск» и региональные туроператоры.
Главной темой обсуждения стала возможность открытия прямого авиасообщения между Тегераном и Иркутском. Цель инициативы — создание взаимного туристического потока в новых экономических условиях.
Как отметила руководитель агентства Евгения Николаева, региону важно сохранять гибкость:
«Сегодня мы рассматриваем новые направления и учимся оперативно реагировать на вызовы рынка. Уверена, что наши туроператоры радушно примут гостей из Ирана и создадут для них интересные программы туров».
Напомним, в 2025 году Иркутскую область посетили около 1,9 миллиона туристов, а Бурятию — 680 тысяч. К 2036 году турпоток на Байкал может достичь 5 миллионов человек в год — такой рост предусмотрен федеральным проектом «Пять морей и озеро Байкал».
Россия делает ставку на Восток: Китай и Индия как драйверы роста
Напомним, Россия активно рассматривает разные страны, которые могут стать драйверами въездного туризма. Страна привлекает главных «поставщиков» путешественников в мире — Китай и Индию. По итогам круглых столов в Центре стратегических разработок (ЦСР), более 80% китайских туристов в возрасте 18–40 лет хотят посетить Россию, а индийские туроператоры готовы инвестировать в развитие бизнеса.
Статистика подтверждает масштаб этих рынков:
- Китай: Мировой лидер выездного туризма (около 140 млн поездок в год). Взаимный поток с РФ за I квартал вырос на 50%.
- Индия: Самый быстрорастущий рынок (+11,4% ежегодно). Ожидается более 35 млн поездок к 2030 году.
- Данные по России: В 2025 году страну посетили 120,9 тыс. туристов из Индии (+56,4%). Китай остается ключевым рынком, обеспечивая 22,6% всего въездного потока.