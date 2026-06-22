Тегеран — Байкал: зачем Приангарью прямое авиасообщение с Ираном?

Агентство по туризму Иркутской области провело рабочую встречу с представителем иранской авиакомпании Mahan Air. К переговорам присоединились руководство Международного аэропорта «Иркутск» и региональные туроператоры.

Главной темой обсуждения стала возможность открытия прямого авиасообщения между Тегераном и Иркутском. Цель инициативы — создание взаимного туристического потока в новых экономических условиях.

Как отметила руководитель агентства Евгения Николаева, региону важно сохранять гибкость:

«Сегодня мы рассматриваем новые направления и учимся оперативно реагировать на вызовы рынка. Уверена, что наши туроператоры радушно примут гостей из Ирана и создадут для них интересные программы туров».

Напомним, в 2025 году Иркутскую область посетили около 1,9 миллиона туристов, а Бурятию — 680 тысяч. К 2036 году турпоток на Байкал может достичь 5 миллионов человек в год — такой рост предусмотрен федеральным проектом «Пять морей и озеро Байкал».

Россия делает ставку на Восток: Китай и Индия как драйверы роста

Напомним, Россия активно рассматривает разные страны, которые могут стать драйверами въездного туризма. Страна привлекает главных «поставщиков» путешественников в мире — Китай и Индию. По итогам круглых столов в Центре стратегических разработок (ЦСР), более 80% китайских туристов в возрасте 18–40 лет хотят посетить Россию, а индийские туроператоры готовы инвестировать в развитие бизнеса.

Статистика подтверждает масштаб этих рынков: