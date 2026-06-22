В Иркутске у Вечного огня из 10 тысяч свечей выложили самолет в память о героях

Вечером 21 июня в Иркутске прошла масштабная акция памяти, посвященная 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны. На площади у мемориала «Вечный огонь» жители города выложили силуэт легендарного бомбардировщика Ил-4 из 10 тысяч зажженных свечей.

Фото https://admirk.ru/

Символ акции выбран не случайно: именно Иркутский авиационный завод был одним из главных центров производства этих самолетов, поставив на фронт более 900 машин Ил-4.

В мероприятии приняли участие руководство региона, Герои России и участники специальной военной операции.

Мэр Руслан Болотов подчеркнул вклад заводчан в Победу и напомнил страшную цену, которую заплатил город: «Из 19 тысяч иркутян, ушедших на фронт, каждый второй не вернулся домой».

Участник СВО Сергей Степанов провел параллель между прошлым и настоящим, поблагодарив тыл за поддержку и выразив надежду, что будущие символы единства будут современными — например, фигура беспилотника.

После минуты молчания собравшиеся возложили цветы к мемориалу и посмотрели документальный фильм «Война и Церковь», организованный Спасским храмом и краеведческим музеем.