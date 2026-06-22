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Рынок новостроек замер: спрос упал на 22%, цены перестали расти впервые за 3 года

Аналитики «Циан.Аналитики» подвели итоги II квартала 2026 года. Рынок недвижимости переживает период стагнации: продажи падают, а застройщики вынуждены сдерживать рост цен из-за низкого спроса.

1. Спрос обвалился до многолетних минимумов

  • Падение продаж: Во II квартале число сделок оказалось на 22% ниже, чем в среднем по I кварталу, и на 17% меньше, чем год назад. Показатели достигли многолетнего минимума — даже после завершения массовой льготной ипотеки летом 2024 года активность была выше.
  • Причины: Покупательская способность снизилась после изменения условий семейной программы. Выдачи кредитов перешли на рыночные рельсы, но текущие ставки остаются слишком высокими, чтобы оживить рынок.

2. Цены «замерли», а где-то пошли вниз

  • Стагнация: Рост средней стоимости квадратного метра замедлился до 0,2% за квартал. Для сравнения: в I квартале было +2%, а годом ранее — +1,5%. Таких низких темпов не наблюдалось с 2023 года.
  • Дислокация: В 9 городах из 40 анализируемых средние цены упали более чем на 1%. Лидерами падения стали Барнаул (-7,3%), Оренбург (-6,6%) и Ростов-на-Дону (-6,2%). При этом в Ульяновске зафиксирован аномальный рост (+7,7%).
  • Итог: По сравнению с прошлым годом новостройки подорожали в среднем на 9%.

3. Предложение растет: квартиры копятся на витринах

Из-за слабого интереса покупателей объем лотов в экспозиции увеличился сразу на 7%. Выбор расширяется в большинстве крупных городов (в 26 из 40). Сильнее всего предложение выросло в Барнауле, Чебоксарах и Уфе (более чем на 80%). Однако к концу II квартала 2025 года выбор был шире на 5% из-за резкого сокращения вывода новых проектов в прошлом году.

«Во II квартале продажи оказались ниже ожиданий... На фоне ограниченного спроса впервые с 2023 г. цены стагнировали. Во втором полугодии мы ожидаем постепенное восстановление спроса на фоне смягчения условий кредитования, что возобновит рост цен», — комментирует Артем Глебов, директор направления первичной недвижимости «Циана».

А как в Иркутске?

Отметим, что по данным ЦИАН, средняя цена кв. м в новостройках Иркутска составила 192,9 тыс. руб., что на 13% выше, чем год назад, но за квартал новое жильё снизилось в цене на 2,7%.
 

Локация

Средняя цена кв.м., июнь 2026 г.,
тыс. руб. в месяц

Динамика средней цены кв. м

За год

За квартал

Барнаул

203,8

21%

-7,3%

Владивосток

209,9

4%

0,4%

Волгоград

137,9

0%

3,5%

Воронеж

157,5

8%

4,0%

Екатеринбург

181,9

9%

-0,2%

Ижевск

146,0

16%

5,6%

Иркутск

192,9

13%

-2,7%

Казань

256,5

3%

-3,6%

Калининград

154,3

1%

-3,3%

Кемерово

157,1

11%

1,6%

Киров

151,4

17%

2,4%

Краснодар

175,5

5%

1,3%

Красноярск

155,5

10%

2,7%

Ленинградская область

185,8

8%

0,6%

Москва

492,9

18%

0,7%

Московская область

230,0

15%

-0,2%

Набережные Челны

180,0

25%

-0,1%

Нижний Новгород

224,2

7%

2,5%

Новокузнецк

161,3

11%

2,8%

Новосибирск

172,0

3%

2,0%

Омск

161,6

4%

0,7%

Оренбург

105,7

-3%

-6,6%

Пенза

117,2

6%

-1,3%

Пермь

176,9

10%

0,9%

Ростов-на-Дону

172,0

15%

-6,2%

Рязань

144,7

16%

3,1%

Самара

174,2

18%

-4,4%

Санкт-Петербург

344,6

23%

1,9%

Саратов

119,9

6%

-1,0%

Сочи

430,8

-2%

2,3%

Ставрополь

121,8

20%

2,2%

Тольятти

160,0

16%

-0,1%

Томск

156,6

-12%

4,4%

Тюмень

157,0

3%

-1,7%

Ульяновск

130,7

18%

7,7%

Уфа

184,9

2%

0,5%

Хабаровск

214,1

15%

3,1%

Чебоксары

150,0

-1%

1,6%

Челябинск

178,6

10%

2,1%

Ярославль

130,2

10%

4,9%

Все локации

185,8

9%

0,2%

/ Сибирское Информационное Агентство /
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