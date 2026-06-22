Рынок новостроек замер: спрос упал на 22%, цены перестали расти впервые за 3 года

Аналитики «Циан.Аналитики» подвели итоги II квартала 2026 года. Рынок недвижимости переживает период стагнации: продажи падают, а застройщики вынуждены сдерживать рост цен из-за низкого спроса.
1. Спрос обвалился до многолетних минимумов
- Падение продаж: Во II квартале число сделок оказалось на 22% ниже, чем в среднем по I кварталу, и на 17% меньше, чем год назад. Показатели достигли многолетнего минимума — даже после завершения массовой льготной ипотеки летом 2024 года активность была выше.
- Причины: Покупательская способность снизилась после изменения условий семейной программы. Выдачи кредитов перешли на рыночные рельсы, но текущие ставки остаются слишком высокими, чтобы оживить рынок.
2. Цены «замерли», а где-то пошли вниз
- Стагнация: Рост средней стоимости квадратного метра замедлился до 0,2% за квартал. Для сравнения: в I квартале было +2%, а годом ранее — +1,5%. Таких низких темпов не наблюдалось с 2023 года.
- Дислокация: В 9 городах из 40 анализируемых средние цены упали более чем на 1%. Лидерами падения стали Барнаул (-7,3%), Оренбург (-6,6%) и Ростов-на-Дону (-6,2%). При этом в Ульяновске зафиксирован аномальный рост (+7,7%).
- Итог: По сравнению с прошлым годом новостройки подорожали в среднем на 9%.
3. Предложение растет: квартиры копятся на витринах
Из-за слабого интереса покупателей объем лотов в экспозиции увеличился сразу на 7%. Выбор расширяется в большинстве крупных городов (в 26 из 40). Сильнее всего предложение выросло в Барнауле, Чебоксарах и Уфе (более чем на 80%). Однако к концу II квартала 2025 года выбор был шире на 5% из-за резкого сокращения вывода новых проектов в прошлом году.
«Во II квартале продажи оказались ниже ожиданий... На фоне ограниченного спроса впервые с 2023 г. цены стагнировали. Во втором полугодии мы ожидаем постепенное восстановление спроса на фоне смягчения условий кредитования, что возобновит рост цен», — комментирует Артем Глебов, директор направления первичной недвижимости «Циана».
А как в Иркутске?
Отметим, что по данным ЦИАН, средняя цена кв. м в новостройках Иркутска составила 192,9 тыс. руб., что на 13% выше, чем год назад, но за квартал новое жильё снизилось в цене на 2,7%.
|
Локация
|
Средняя цена кв.м., июнь 2026 г.,
|
Динамика средней цены кв. м
|
За год
|
За квартал
|
Барнаул
|
203,8
|
21%
|
-7,3%
|
Владивосток
|
209,9
|
4%
|
0,4%
|
Волгоград
|
137,9
|
0%
|
3,5%
|
Воронеж
|
157,5
|
8%
|
4,0%
|
Екатеринбург
|
181,9
|
9%
|
-0,2%
|
Ижевск
|
146,0
|
16%
|
5,6%
|
Иркутск
|
192,9
|
13%
|
-2,7%
|
Казань
|
256,5
|
3%
|
-3,6%
|
Калининград
|
154,3
|
1%
|
-3,3%
|
Кемерово
|
157,1
|
11%
|
1,6%
|
Киров
|
151,4
|
17%
|
2,4%
|
Краснодар
|
175,5
|
5%
|
1,3%
|
Красноярск
|
155,5
|
10%
|
2,7%
|
Ленинградская область
|
185,8
|
8%
|
0,6%
|
Москва
|
492,9
|
18%
|
0,7%
|
Московская область
|
230,0
|
15%
|
-0,2%
|
Набережные Челны
|
180,0
|
25%
|
-0,1%
|
Нижний Новгород
|
224,2
|
7%
|
2,5%
|
Новокузнецк
|
161,3
|
11%
|
2,8%
|
Новосибирск
|
172,0
|
3%
|
2,0%
|
Омск
|
161,6
|
4%
|
0,7%
|
Оренбург
|
105,7
|
-3%
|
-6,6%
|
Пенза
|
117,2
|
6%
|
-1,3%
|
Пермь
|
176,9
|
10%
|
0,9%
|
Ростов-на-Дону
|
172,0
|
15%
|
-6,2%
|
Рязань
|
144,7
|
16%
|
3,1%
|
Самара
|
174,2
|
18%
|
-4,4%
|
Санкт-Петербург
|
344,6
|
23%
|
1,9%
|
Саратов
|
119,9
|
6%
|
-1,0%
|
Сочи
|
430,8
|
-2%
|
2,3%
|
Ставрополь
|
121,8
|
20%
|
2,2%
|
Тольятти
|
160,0
|
16%
|
-0,1%
|
Томск
|
156,6
|
-12%
|
4,4%
|
Тюмень
|
157,0
|
3%
|
-1,7%
|
Ульяновск
|
130,7
|
18%
|
7,7%
|
Уфа
|
184,9
|
2%
|
0,5%
|
Хабаровск
|
214,1
|
15%
|
3,1%
|
Чебоксары
|
150,0
|
-1%
|
1,6%
|
Челябинск
|
178,6
|
10%
|
2,1%
|
Ярославль
|
130,2
|
10%
|
4,9%
|
Все локации
|
185,8
|
9%
|
0,2%