Рынок новостроек замер: спрос упал на 22%, цены перестали расти впервые за 3 года

Аналитики «Циан.Аналитики» подвели итоги II квартала 2026 года. Рынок недвижимости переживает период стагнации: продажи падают, а застройщики вынуждены сдерживать рост цен из-за низкого спроса.

1. Спрос обвалился до многолетних минимумов

Падение продаж: Во II квартале число сделок оказалось на 22% ниже , чем в среднем по I кварталу, и на 17% меньше , чем год назад. Показатели достигли многолетнего минимума — даже после завершения массовой льготной ипотеки летом 2024 года активность была выше.

Во II квартале число сделок оказалось на , чем в среднем по I кварталу, и на , чем год назад. Причины: Покупательская способность снизилась после изменения условий семейной программы. Выдачи кредитов перешли на рыночные рельсы, но текущие ставки остаются слишком высокими, чтобы оживить рынок.

2. Цены «замерли», а где-то пошли вниз

Стагнация: Рост средней стоимости квадратного метра замедлился до 0,2% за квартал. Для сравнения: в I квартале было +2%, а годом ранее — +1,5%. Таких низких темпов не наблюдалось с 2023 года.

Рост средней стоимости квадратного метра замедлился до за квартал. Для сравнения: в I квартале было +2%, а годом ранее — +1,5%. Таких низких темпов не наблюдалось с 2023 года. Дислокация: В 9 городах из 40 анализируемых средние цены упали более чем на 1%. Лидерами падения стали Барнаул (-7,3%), Оренбург (-6,6%) и Ростов-на-Дону (-6,2%). При этом в Ульяновске зафиксирован аномальный рост (+7,7%).

В 9 городах из 40 анализируемых средние цены упали более чем на 1%. Лидерами падения стали Барнаул (-7,3%), Оренбург (-6,6%) и Ростов-на-Дону (-6,2%). При этом в Ульяновске зафиксирован аномальный рост (+7,7%). Итог: По сравнению с прошлым годом новостройки подорожали в среднем на 9%.

3. Предложение растет: квартиры копятся на витринах

Из-за слабого интереса покупателей объем лотов в экспозиции увеличился сразу на 7%. Выбор расширяется в большинстве крупных городов (в 26 из 40). Сильнее всего предложение выросло в Барнауле, Чебоксарах и Уфе (более чем на 80%). Однако к концу II квартала 2025 года выбор был шире на 5% из-за резкого сокращения вывода новых проектов в прошлом году.

«Во II квартале продажи оказались ниже ожиданий... На фоне ограниченного спроса впервые с 2023 г. цены стагнировали. Во втором полугодии мы ожидаем постепенное восстановление спроса на фоне смягчения условий кредитования, что возобновит рост цен», — комментирует Артем Глебов, директор направления первичной недвижимости «Циана».

А как в Иркутске?

Отметим, что по данным ЦИАН, средняя цена кв. м в новостройках Иркутска составила 192,9 тыс. руб., что на 13% выше, чем год назад, но за квартал новое жильё снизилось в цене на 2,7%.

