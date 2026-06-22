Топливо под контролем: Кобзев лично объехал АЗС и призвал иркутян не паниковать

В Иркутской области на фоне общероссийских перебоев с поставками на некоторых заправках ввели ограничения. Губернатор Игорь Кобзев взял ситуацию под личный контроль, обсудил проблему с бизнесом и пообещал обеспечить топливом в первую очередь спецтехнику.

«В выходные и сегодня я лично проехал по некоторым автозаправочным станциям. На отдельных АЗС введены ограничения по отпуску бензина, часть временно прекратили обслуживание», — подтвердил глава региона.

Он пояснил, что такие перебои происходят по всей стране.

«На западе дронами ВСУ выведены из строя объекты нефтепереработки. Многие регионы, включая наш, вынуждены перейти на ручной режим работы: определяем объёмы топлива для каждого получателя индивидуально», — прокомментировал ситуацию Игорь Кобзев.

По его словам, сегодня главная задача — обеспечить топливом пожарные и скорые машины, общественный транспорт, коммунальные службы и сельхозтехнику.

«Я обсудил этот вопрос с представителями топливного рынка региона. Сейчас мы определяем потребность в объёме бензина для всех участников рынка, в том числе автомобилистов, на ближайшие 3 месяца. Сводную информацию передадим в федеральный штаб при Министерстве энергетики России, ФАС и надзорные органы», — добавил губернатор.

Он также напомнил, что ранее уже были сформированы заявки на потребность малых и средних сельхозтоваропроизводителей Приангарья в топливе для сезонных полевых работ. 19 июня 2026 года на совместном совещании Минсельхоза России, Минэнерго России и регионов представители ПАО НК «Роснефть» подтвердили готовность удовлетворить потребность малого агробизнеса Иркутской области согласно предложенным схемам. Этих сельхозтоваропроизводителей распределили по заправочным станциям, где они получают ГСМ.

«Понимаю беспокойство и недовольство людей. Мы стараемся оперативно реагировать на меняющиеся условия рынка. Уважаемые жители Иркутской области, прошу вас не поддаваться панике и заранее планировать дальние поездки», — призвал губернатор.

Напомним, ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заверил, что компания продолжает стабильно снабжать российских потребителей топливом, а ограничений на заправках сети практически нет, хотя и признал, что конъюнктура на рынке нефтепродуктов остаётся непростой.