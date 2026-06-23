«Лежат и обогащают банкиров»: Зюганов потребовал изъять у банков 30 триллионов рублей

Глава КПРФ Геннадий Зюганов выступил с радикальным экономическим предложением на съезде партии. Он потребовал немедленно изъять у банковской системы не менее 30 триллионов рублей и перенаправить их в реальный сектор экономики, сообщает газета "Ведомости".

В обоснование своей позиции лидер коммунистов привел внушительные цифры:

«В банках сегодня лежат 67 трлн ваших денег и 63 трлн предприятий. В сумме — 130 трлн. Это три государственных бюджета. Лежат и обогащают банкиров», — заявил Зюганов.

По его словам, эти колоссальные средства не работают на производство и развитие страны, а просто «лежат». Зюганов уверен, что проблему можно решить оперативно, в том числе путем издания соответствующего указа президента.

Напомним, ранее, в мае 2026 года на фоне тревожных слухов в социальных сетях министр финансов Антон Силуанов категорически опроверг планы по заморозке банковских вкладов граждан и заверил, что такие предложения даже не рассматриваются, передаёт РИА Новости.

«Это фейковые вбросы», — заявил глава Минфина, подчеркнув, что все ключевые изменения в налоговой системе уже приняты. По его словам, сейчас фокус правительства смещён на балансировку бюджета для обеспечения макроэкономической устойчивости, а не на конфискационные меры.

В феврале 2026 года глава Банка России Эльвира Набиуллина в очередной раз назвала идею о заморозке вкладов россиян «бессмыслицей». «У Банка России нет таких полномочий по законодательству. Нет. И, кроме того, эти полномочия абсолютно не нужны — как я уже говорила, это бессмыслица»,— сказала госпожа Набиуллина.