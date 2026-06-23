Российский рынок акций обвалился: Индекс МосБиржи рухнул к минимумам 2023 года

Российский фондовый рынок продолжает падение. В понедельник Индекс МосБиржи обновил минимумы с марта 2023 года, опустившись ниже отметки 2320 пунктов и теряя более 4%. Попытки отскока от уровня 2400 п. провалились, и давление продавцов усилилось. Факторы давления: геополитика и нефть Читайте также: «Черный понедельник» на Мосбирже: индекс рухнул к минимумам года на фоне паники и атак дронов Российский рынок акций рухнул до минимума с декабря 2024 года: геополитика тянет индексы вниз Распродажи на рынке обусловлены сохраняющимися негативными факторами: Геополитика: Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко заявил о реальной подготовке НАТО к военному столкновению с Россией. Атаки на инфраструктуру и санкционные риски остаются высокими.

Нефть: Цены на нефть марки Brent опустились ниже $79 за баррель, оказывая давление на нефтегазовый сектор.

Денежно-кредитная политика: Процесс снижения ключевой ставки замедлился, что снижает привлекательность рынка акций. Сектора в красной зоне Нефтегаз: Акции «Роснефти» потеряли более 20% от июньских максимумов. Несмотря на новости о продолжении реализации проекта «Восток ойл» (запуск возможен до конца 2026 г.), бумаги остаются под давлением.

Металлурги: Акции «Норникеля» не смогли удержать рост, несмотря на благоприятную конъюнктуру цен на металлы и крепкий рубль, и ушли в минус.

Девелоперы: Сектор оказался под двойным ударом. «Коммерсантъ» сообщил о жестких параметрах изменения семейной ипотеки, а замедление снижения ставки ЦБ ухудшает перспективы отрасли.

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