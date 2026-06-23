Авито скрыл объявления о продаже топлива, а Ozon и Wildberries ввели запрет для борьбы со спекуляцией

В целях доработки правил размещения объявлений сервис «Авито» временно скрыл предложения о торговле топливом. На крупнейших маркетплейсах, таких как Ozon и Wildberries, продажа автомобильного топлива запрещена на постоянной основе. Об этом сообщает Федеральная антимонопольная служба (ФАС), отмечая, что попытки создать карточки с таким товаром блокируются модераторами ещё до публикации.

Данные меры направлены на борьбу со спекулятивными продажами. Ведомство также ведёт постоянный мониторинг экономической обоснованности затрат на транспортировку, хранение и сбыт нефтепродуктов. При выявлении нарушений принимаются соответствующие меры реагирования.

Кроме того, ФАС провела внеплановые проверки крупных нефтетрейдеров на оптовом рынке по признакам ценового сговора. Служба поручила своим территориальным органам усилить контроль за реализацией топлива для аграриев. Особое внимание уделяется соблюдению антимонопольного законодательства при продаже ГСМ с нефтебаз, хранилищ и автозаправочных станций.