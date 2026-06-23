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Число автолюбителей среди клиентов Сбера достигло 50 млн человек

Сбер впервые оценил масштаб аудитории автолюбителей среди своих клиентов. Их число достигло 50 млн человек — это почти каждый второй пользователь банка, всего их 110 млн. Такой вывод позволила сделать аналитика цифровых следов, оставленных при использовании продуктов компании и сервисов самой масштабной на российском рынке экосистемы Сбера для автолюбителей. С помощью продуктов Сбера автолюбители оплачивают топливо и мойки, парковки и платные дороги, оформляют автокредиты, пользуются арендой и каршерингом, покупают автотовары, а также используют раздел «Авто» в СберБанк Онлайн, в котором под рукой собраны удобные сервисы для решения основных задач. Выборка включает только тех, чья активность подтверждает регулярное взаимодействие с машиной, а не разовые операции.

Самой востребованной опцией является оплата заправки авто — для этого продукты Сбера регулярно используют больше 37 млн клиентов. Более 14 млн периодически оплачивают услуги автомоек, 12 млн платят за городские и частные парковки, а около 10 млн – за проезд по платным дорогам. Более 6 млн клиентов Сбера периодически покупают запчасти для своих авто, и еще свыше 1,5 млн — используют приложение СберБанк Онлайн, чтобы удобно погашать дорожные штрафы. Вместе со Сбером автолюбители не просто оплачивают услуги, но и заметно экономят на этом — так, на одном только топливе в 2025 году клиенты сэкономили почти 10 млрд рублей, оплатив заправку бонусами Спасибо.

Наталья Русова, директор дивизиона «Авто» Сбербанка:

«Достижение отметки в 50 миллионов автолюбителей в клиентской базе – не просто красивая веха. Оно говорит о том, что Сбер делает комфортнее повседневную жизнь каждого третьего россиянина. Мы упрощаем взаимодействие человека с авто: предлагаем оптимальные решения под разные запросы, экономим время и деньги. В ближайшие месяцы Сбер представит несколько уникальных для рынка продуктов, которые привнесут в жизни автолюбителей еще больше удобства и выгоды».          

В Сбере отмечают: чтобы водить машину, необязательно иметь её в собственности. В Ситидрайве авто доступно в аренду — и это не только поминутный каршеринг, но и пакетные предложения от одного часа до семи дней, и это особенно популярно для автопутешествий летом. Также машину можно взять в аренду без оклейки в формате подписки, а потом выкупить её при желании. Аренда популярна: каждый четвёртый владелец авто иногда берёт машину напрокат, показало исследование Сбера и Rambler&Co. Среди пользователей Ситидрайва свой автомобиль есть у 80%.

Неважно, в собственности или в аренде машина, — экосистема Сбера предлагает удобные решения под разные жизненные сценарии. В разделе «Авто» мобильного приложения СберБанк Онлайн собраны сервисы, которые позволяют решить типовые задачи решаются в пару кликов – заправиться с кешбэком, приобрести или продлить страховку, оплатить штраф, записаться на техобслуживание или шиномонтаж, оценить стоимость своего автомобиля и многое другое.

Купить или продать машину можно с сервисом СберАвто. А если пользователь хочет купить машину с пробегом у собственника или продать свою другому человеку, на помощь придет новая опция — цифровая безопасная сделка, доступная прямо в приложении СберБанк Онлайн. Благодаря ей можно быстро проверить машину, оформить автокредит, подготовить документы по сделке и перевести деньги за покупку. Новый сервис объединяет все этапы покупки авто в едином цифровом процессе – в нём защищён не только покупатель, но и продавец, который не рискует получить поддельные деньги или отказ банка в переводе после подписания договора.

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Помимо этого, Сбер развивает партнёрские проекты с компаниями-разработчиками сервисов для автоиндустрии — например, с 2ГИС, в приложении которого есть собственный навигатор для автомобилистов и мотоциклистов, и с Navio, создателем платформы PlayAuto, обеспечивающей доступ к навигации, музыке, оплате топлива и другим цифровым сервисам прямо на экране автомобиля. PlayAuto устанавливается в новые модели LADA (Vesta, Aura, Azimut) и AITO SERES, список партнеров-автопроизводителей постоянно расширяется. По данным собственных исследований, владельцы этих авто довольны установленной в их машины мультимедиа-системой – особенной популярностью у автолюбителей пользуются функции онлайн-радио и навигации.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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