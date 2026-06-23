«Черный понедельник» на Мосбирже: индекс рухнул к минимумам года на фоне паники и атак дронов

В понедельник, 22 июня, российский фондовый рынок, открывшись небольшим падением, уже к середине дня перешёл к резкому обвалу, обновив минимумы 2024 года. Панические настроения распространились на другие рублёвые активы. Номинированный в рублях индекс Мосбиржи к вечеру упал на 4,2%, а долларовый РТС - на 4,19%.

«Рынок продолжает отыгрывать жёсткий сигнал ЦБ РФ о том, что в снижении ключевой ставки возможны паузы в текущем году и об ожидаемом росте проинфляционных рисков, способных притормозить процесс снижения ключевой ставки в текущем году. Негатива рынку добавили новости об атаках украинских БПЛА на российскую топливную инфраструктуру», – отмечает Наталья Мильчакова, ведущий аналитик Freedom Global.

Кроме того, инвесторы оказались сильно напуганы весьма экстравагантным предложением лидера КПРФ Геннадия Зюганова об изъятии банковских вкладов населения, которые, по его мнению, просто «лежат в банках и не работают». Деньги со вкладов он предлагает использовать для целей борьбы с бюджетным дефицитом и поддержки важнейших отраслей производства; критика этого предложения другими фракциями в Госдуме настроения на фондовом рынке не улучшила. Падающие цены на нефть совсем «добили» остающихся на рынке «быков». Индекс Мосбиржи провалился сегодня уже ниже 2350 пунктов, до 2300 пунктов остаётся совсем немного. Теперь российскому рынку акций придётся ждать какого-либо важного события, например, из области геополитики или, например, корпоративной новости, чтобы оттолкнуться наверх и достичь снова уровня в 2500 пунктов.

Цена Brent на вечерних торгах рухнула на 3,6% до $77,16 за баррель, то есть почти до уровня конца февраля текущего года. Падение цены усилилось на фоне проходящих переговоров США и Ирана в Швейцарии и после заявления министра финансов США Скотта Бессента о скором возобновлении свободного транзита грузов через Ормузский пролив, хотя официально судоходство в Ормузе, как заявляют иранские СМИ, полностью свободным ещё не стало. Мы ожидаем колебаний цены Brent на этой неделе в коридоре $75-80 за баррель.

Лидерами роста на фондовом рынке оказались акции «АПРИ» (+9,3%), Совкомбанка (+1%), группы «ПИК» (+0,6%).

Лидерами понижения оказались акции ОАК (-18%), ОВК (-17%), «СПБ Биржи» (-16,2%), «СОЛЛЕРСа» (-15%).

«Акции девелопера «АПРИ» (+9,3%) выросли на падающем рынке, скорее всего, благодаря сильным финансовым результатам за 1 квартал 2026 года по МСФО, раскрытым эмитентом несколько дней назад, а также, возможно, благодаря своевременному исполнению обязательств по облигациям. Также на акции мог повлиять фактор снижения ключевой ставки ЦБ РФ, пусть на небольшую величину, но для региональных девелоперов каждое новое снижение ключевой ставки заметно способствует понижению процентов банков по кредитам и влияет на спрос на недвижимость.

Обвал акций авиастроителя ОАК (-18%) может быть связано с раскрытием на днях слабых финансовых результатов компании за 1 квартал 2026 года по РСБУ, в том числе – с ростом чистого убытка втрое в годовом выражении до 8,9 млрд руб. из-за высокой закредитованности эмитента. По этим бумагам проводился на Мосбирже дискретный аукцион в связи с их резким обвалом.

Из корпоративных новостей обратим внимание на объявленное Совкомбанком решение о программе обратного выкупа акций на Мосбирже у миноритарных акционеров. Так, акционеры банка одобрил программу buyback общим объёмом на 2 млрд руб. ежеквартально за счёт средств дочерней компании ООО «Совкомбанк Страхование Жизни», целью которой является ликвидация, по словам менеджмента, недооценки бумаг, повышение ликвидности и рыночной капитализации акций. Рынок положительно воспринял программу обратного выкупа, особенно на фоне обвала индекса Мосбиржи. Акции Совкомбанка сегодня выросли в противовес падению рынка на 1% до 10,67 руб. Мы подтверждаем нашу целевую цену акций Совкомбанка в 17,5 руб. и рейтинг акций «Покупать» (не является ИИР)», – отмечает эксперт.

Индекс гособлигаций RGBI рухнул на фоне общего роста рисков в российские ценные бумаги обрушился на 1,32% до 115,94 пункта.

Рубль обвалился вместе с фондовым рынком. Биржевой курс пары CNY/RUB взлетел сразу на 41 коп., до 11,19 руб. Пара USD/RUB резко выросла на 2 руб. 82 коп., до 75,81 руб., а пара EUR/RUB - на 1 руб. 28 коп., до 84,99 руб.

«Мы полагаем, что во вторник индекс Мосбиржи будет двигаться в коридоре 2300-2400 пунктов. Ожидаем следующих значений курсов доллара, евро и юаня: 74–76 руб., 84–86 руб. и 10,9–11,4 руб. соответственно», – резюмирует Наталья Мильчакова.