Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 23 июня: 9 844,2695 руб/1 г золота и 153,3600/1 г серебра

ЦБ РФ с 23 июня установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 9 844,2695 руб.

1 грамм серебра - 153,3600 руб.

1 грамм платины - 3 941,6001 руб.

1 грамм палладия - 2 957,3799 руб. Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 157,7798 р. (1,58%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,6100 р. (4,13%) . Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 107,7201 р. (2,66%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 114,4301 р. (3,73%) .

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