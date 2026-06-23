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Госдума поддержала заморозку порога НДС для малого бизнеса до 2030 года

Комитет Госдумы по бюджету и налогам единогласно одобрил законопроект, который фиксирует порог годового дохода для малого бизнеса, при превышении которого возникает обязанность платить НДС. Депутаты рекомендовали принять поправки в первом чтении 23 июня, сообщает газета "Ведомости".

Суть изменений:

  • Фиксация: Порог выручки для уплаты НДС остается на уровне 20 млн рублей до конца 2029 года.
  • Дальнейшее снижение: С 2030 года лимит начнет поэтапно снижаться — до 15 млн рублей, а с 2031 года — до 10 млн рублей.
  • Условие: НДС придется платить, если лимит превышен как в предыдущем, так и в текущем году.

Напомним, инициатива, выдвинутая по поручению президента Владимира Путина, направлена на поддержку малого и среднего предпринимательства (МСП) и создание предсказуемой деловой среды.

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По оценкам Минфина, это решение поможет бизнесу адаптироваться к внешним факторам, но приведет к выпадающим доходам бюджета: 51 млрд рублей в 2027 году и по 100 млрд рублей в 2028–2029 годах.

Законопроект был разработан после того, как президент на ПМЭФ призвал оставить действующий лимит «на максимально длительное время».

Ранее опрос «Опоры России» показал, что из-за налоговой нагрузки около 21% предпринимателей рассматривают дробление бизнеса как способ ее снижения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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