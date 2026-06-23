«Гвоздь в крышку гроба власти»: Госдума резко отвергла идею изъятия вкладов граждан

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков назвал идею изъятия вкладов граждан провокацией, которая лишена экономического смысла. В интервью RTVI он подчеркнул, что подобные действия нанесут удар по всей финансовой системе страны.

«Никто не заинтересован в этом» По словам парламентария, деньги на вкладах — это ключевой ресурс для кредитования экономики и проведения финансовых операций.

«А если их заморозить, отнять — это значит лишить экономику денег. В этом не заинтересован никто: ни правительство, ни бизнес. Поэтому это бред», — заявил Аксаков. Он добавил, что если власть предпримет такие действия, «она сама себе забьёт гвоздь в крышку гроба».

Заявление Аксакова стало ответом на слова лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который обратил внимание на огромные суммы (130 трлн рублей), находящиеся в банках, и обвинил банки в том, что они «наживаются», не вкладывая в развитие страны. Позже Геннадий Зюганов опроверг сообщения СМИ о том, что он якобы предлагал изъять банковские вклады граждан. Политик назвал эту информацию «мулькой». «Уже против меня запустили "мульку" о том, что мы у кого-то собираемся отобрать вклады. Но мы на съезде приняли решение (потребовать.— “Ъ”) вернуть даже те вклады, которые были обесценены в 1990-е», — сказал политик своим сторонникам на митинге в Москве.

Тревожные слухи о заморозке вкладов в социальных сетях появляются не первый раз. В мае 2026 года министр финансов Антон Силуанов категорически опроверг планы по заморозке и заверил, что такие предложения даже не рассматриваются. «Это фейковые вбросы», — заявил глава Минфина.