«Вайлдбериз» занялся кредитованием физических лиц: главное к утру

К текущему утру стало известно следующее: в ГД раскритиковали предложение изъять банковские вклады россиян, «Вайлдбериз» занялся кредитованием физических лиц, ФАС проверяет экономическую обоснованность стоимости нефтепродуктов, а в Иркутской области губернатор прокомментировал ситуацию на топливном рынке. Подробнее – в обзоре СИА.

Изъятие вкладов

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что предложение КПРФ изъять вклады граждан и средства бизнеса из банков для пополнения государственного бюджета является провокацией. «Деньги, которые находятся на вкладах и так далее, – это ресурс для кредитования экономики, для проведения финансовых операций. А если их заморозить, отнять, это значит лишить экономику денег», – пояснил он.

Кредиты от ВБ

ВБ банк запустил первый сервис кредитования для физических лиц. «ВБ банк продолжает развивать линейку финансовых сервисов для клиентов – физических лиц и запускает первый кредитный продукт. Теперь в ВБ банке можно оформить потребительский кредит полностью онлайн», – прокомментировал ТАСС сообщил председатель правления WB банка и глава финтеха RWB Георгий Горшков, добавив, что люди могут занять у банка до 500 тысяч рублей.

Обоснованность цен

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России проверяет экономическую обоснованность составляющих стоимости нефтепродуктов – транспортировки, хранения, сбыта. «На постоянной основе ведется работа по проверке экономической обоснованности составляющих стоимости нефтепродуктов - транспортировки, хранения, сбыта. В случае выявления нарушений служба принимает меры реагирования», – пояснили в ведомстве.

Проверка топлива

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев лично проверил ситуацию на топливном рынке региона. «На отдельных АЗС введены ограничения по отпуску бензина, часть временно прекратили обслуживание. <…> На западе дронами ВСУ выведены из строя объекты нефтепереработки. Многие регионы, включая наш, вынуждены перейти на ручной режим работы: определяем объёмы топлива для каждого получателя индивидуально», – прокомментировал ситуацию Игорь Кобзев, пообещав обеспечить топливом, в первую очередь, спецтранспорт.

Активность снижается

В Иркутской области зафиксирован спад активности соискателей. По данным hh.ru, в мае жители региона обновляли резюме на 9% реже, чем месяцем ранее. Эксперты связывают это с сезонным затишьем и общим ростом числа вакансий на рынке. Лидерами же по количеству откликов являются рабочий, домашний и обслуживающий персонал, а также представители сфер транспорта, логистики, перевозок, продаж, обслуживания клиентов, строительства и недвижимости.