«Только в бак и по лимиту»: почему в разных регионах России вводят ограничения на заправку

В Омской области на фоне общероссийского топливного кризиса введены жесткие ограничения на продажу бензина и дизельного топлива. Губернатор Виталий Хоценко заявил, что мера принята «во избежание искусственного ажиотажа», передаёт "Ъ".

Новые правила заправки в Омской области

Лимит: На обычных АЗС можно заправить не более 40 литров бензина и 80 литров дизеля.

Трасса: На трассовых заправках лимит составляет 40 литров бензина и 200 литров дизеля.

Главное условие: Заправка осуществляется только в бак автомобиля (канистры запрещены).

Газ: Ограничений на продажу сжиженных углеводородных газов (СУГ) нет.

Ситуация в других регионах

Аналогичные меры принимаются по всей стране. В Саратовской области лимит составит 30 литров, в Воронежской — от 30 до 60 литров в зависимости от локации. В Крыму и Севастополе продажа топлива частным лицам полностью запрещена.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, комментируя ситуацию, подтвердил перебои и объяснил их причину:

«На западе дронами ВСУ выведены из строя объекты нефтепереработки. Многие регионы... вынуждены перейти на ручной режим работы: определяем объёмы топлива для каждого получателя индивидуально».

По словам Кобзева, главная задача — обеспечить топливом спецтехнику (пожарные, скорые), общественный транспорт и сельское хозяйство. Власти формируют сводную заявку для федерального штаба, чтобы стабилизировать поставки.