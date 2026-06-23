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«Стажировка — это работа»: как новый закон защитит права молодых специалистов и запретит бесплатную работу

Спрос на стажеров в России за последние 5 лет вырос в три раза. По данным hh.ru, с начала этого года компании искали более 91 тыс. стажёров, а средняя предлагаемая зарплата для них превысила 75 тыс. рублей, показав рост более чем на 100%. На этом фоне активно обсуждается законопроект, который впервые закрепит понятие «стажёр» в Трудовом кодексе и введет четкие правила игры.

Александр Кузнецов, юрист hh.ru по трудовому праву, рассказал о ключевых нюансах.

1. Как долго может длиться стажировка?

Законопроект предлагает считать стажировку работой по срочному трудовому договору. Его можно заключить не позднее года после окончания учебы, а максимальный срок стажировки составит 6 месяцев с обязательным наставничеством. Важный бонус: если после стажировки работодатель берет специалиста в штат, испытательный срок ему уже не назначается.

2. Какие проблемы возникают чаще всего?

Главная проблема сегодня — отсутствие документов. Часто стажировка не оформляется официально, а условия работы и оплаты не закрепляются.

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«Отсутствие документального оформления может стать причиной трудовых споров. Если стажер докажет фактический допуск к работе, он вправе через суд потребовать признать отношения трудовыми и взыскать зарплату», — поясняет юрист.

При этом оплата труда не может быть ниже МРОТ (минимального размера оплаты труда), независимо от формы договора — трудового или ученического.

3. Какие права и льготы есть у стажеров?

При официальном оформлении на стажера распространяются все гарантии Трудового кодекса:

  • Отпуск: стажер имеет право на оплачиваемый отдых.
  • Страхование: работодатель обязан платить за него все страховые взносы.
  • Больничные: стажер может уходить на больничный с сохранением выплат.

/ Сибирское Информационное Агентство /
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