В Приангарье определили приоритетные направления развития креативных индустрий

Ключевые направления развития креативных индустрий рассмотрели на первом заседании Координационного совета под руководством Губернатора Иркутской области Игоря Кобзева. В работе приняли участие представители Правительства региона, творческих и деловых объединений, вузов, туристического и гастрономического секторов.

– Президентом и Правительством страны поставлена цель увеличить долю креативных отраслей в экономике до 6 % ВВП к 2030 году. По итогам 2024 года вклад креативных индустрий в ВВП страны составил 4,1%, в Иркутской области — 1,3% ВРП. Наша задача – обеспечить трансформацию творческого потенциала в реальные экономические результаты, превратить уникальное культурное наследие в действующий ресурс, а таланты людей – в капитал, работающий на благо региона, – обратился Губернатор к участникам совета.

Как сообщил министр экономического развития и промышленности Виктор Цишковский, в декабре прошлого года Губернатор представил в Москве проект стратегии развития креативных индустрий в Приангарье. В нем определены шесть ключевых направлений: культурное наследие, исполнительские искусства, дизайн, арт-индустрия, киноиндустрия и гастрономия.

– Это реальные точки роста, где мы видим высокий социально-экономический эффект: создание новых рабочих мест, увеличение туристического потока, закрепление молодежи на территории и, как следствие, повышение качества жизни в Приангарье, – подчеркнул министр.

При этом должное внимание уделяется и другим направлениям: действует региональная экспертная группа из 16 специалистов, в первом квартале 2026 года прошли стратегические сессии для анализа сильных и слабых сторон индустрии.

Участники совета отметили, что креативные индустрии Иркутской области обладают большой базой, уникальной идентичностью и значительным потенциалом роста. Регион делает ставку на культуру, туризм и талантливых людей.