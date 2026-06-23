Более 300 метров ограждения обновили в районе мыса Бурхан на Ольхоне

В Иркутской области провели ремонт ограждения в районе мыса Бурхан на острове Ольхон. Работы выполнили силами подрядной организации, сообщает фонд «Подари планете жизнь».

«В конце мая подрядчик завершил первый этап работ по проекту "Три души Ольхона" – полностью заменили 188 метров старого ограждения на мысе Бурхан, которое пришло в негодность, еще 132 метра отремонтировали. Все работы проводились строго в границах Прибайкальского нацпарка, обозначенных в проекте», – рассказали в фонде.

Следующий этап – строительство входных групп и установка калиток от крупного рогатого скота. Работы хотят выполнить в сжатые сроки до массового появления туристов на Ольхоне.