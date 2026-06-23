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Более 11 млн рублей задолжали перевозчикам двух паромных переправ в Приангарье

Крупный долг выявили в Иркутской области. Деньги задолжали перевозчикам двух паромных переправ, сообщает Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.

«Проведенной проверкой установлено, что государственным казенным учреждением не соблюдены сроки по оплате оказанных услуг по содержанию и эксплуатации пассажирских паромных переправ "Каменка – Свирск", "Баяндай – Еланцы – Хужир"», – пояснили в надзорном ведомстве.

В связи с этим директору учреждения внесено представление, которое удовлетворено. После вмешательства прокуратуры долг, превышающий 11 млн рублей, был полностью погашен.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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