Почему в Сибири спрос на сварщиков вырос на 31% и где платят почти 300 тысяч

Спрос на сварщиков в России бьет рекорды, но настоящим центром притяжения для соискателей стала Сибирь. По данным hh.ru, за год количество вакансий в стране выросло на 13%, однако в Сибирском федеральном округе (СФО) этот показатель взлетел на 31% — более чем вдвое выше среднероссийского.

Где платят больше всего?

Сразу пять сибирских регионов вошли в топ-15 по стране по уровню спроса. Лидерами стали Красноярский край (5-е место) и Иркутская область (8-е). Медианные зарплатные предложения в СФО достигли 248 тыс. рублей, а в Республике Алтай — рекордных 295 тыс. рублей.

Кого ищут работодатели?

Рынок труда стал требовательным: в 94% вакансий необходим опыт работы. Компании из строительства, металлургии и промышленности готовы платить за навыки:

Чтение чертежей и ручная дуговая сварка.

Работа с металлоконструкциями и трубопроводами.

Полуавтоматическая сварка и монтаж.

Вахтовый метод и конкуренция

Высокий спрос поддерживается спецификой работы: 36% вакансий в Сибири предлагают вахтовый метод, что традиционно гарантирует высокие оклады. Интерес соискателей к таким условиям высок — 32% резюме допускают такой формат.

К июню 2026 года рынок стабилизировался: на одну вакансию в среднем приходится 6,7 резюме. Это говорит о переходе из состояния острого дефицита к здоровому балансу спроса и предложения.

«Ожидания соискателей остаются умеренными. Это связано не с заниженной самооценкой, а с недостатком опыта: 44% кандидатов в Сибири не имеют стажа», — комментирует директор hh.ru Сибирь Екатерина Дегтярева.