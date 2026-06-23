Газовый ажиотаж: почему в России взлетели цены на пропан-бутан при отсутствии дефицита

На Петербургской бирже разразился топливный ажиотаж. Стоимость сжиженных углеводородных газов (СУГ) за неделю с 15 по 22 июня подскочила более чем на 30%, обновив максимумы с осени 2024 года, сообщает "Ъ". Несмотря на панику на рынке, источники газеты утверждают: физического дефицита газа нет.

Цифры и факты

Рост цен: С 15 июня СУГ подорожали на 31,6% (индекс Урала и Сибири) и на 21,7% (индекс европейской части России).

Объемы: 22 июня на бирже было реализовано 9,87 тыс. тонн газа — в 1,65 раза больше, чем год назад.

Логистика: У производителей (например, у СИБУРа) наблюдается избыток продукции и заторы: сотни вагонов простаивают на станциях выгрузки.

Причины скачка

Нервозность рынка: Трейдеры и потребители опасаются перебоев с бензином и дизелем из-за ремонтов НПЗ, скупая альтернативное топливо.

Экспортная альтернатива: В отличие от бензина, экспорт СУГ не запрещен. Мировая конъюнктура благоприятна: цены Saudi Aramco выросли на 35–50% год к году.

Сезонный фактор: Летом растет спрос на автомобильный газ и топливо для коммунального хозяйства (дачи, загородные дома).

Мировой спрос: Конфликт на Ближнем Востоке сократил поставки в Азию, что сделало российский газ крайне востребованным. Экспорт в Китай вырос на 148%.

Аналитики сходятся во мнении: пока нет оснований ждать снижения цен. Экспортная привлекательность и сезонный спрос продолжают толкать котировки вверх.