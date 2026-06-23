Безопасность сделок с аккредитивом: как это работает?

Вы подписали договор, передали ключи, а деньги так и не дошли. Или наоборот: платите крупную сумму, а документы оказываются не в порядке. Чтобы исключить такие сценарии, можно использовать инструмент, который ставит расчёты под банковскую гарантию: аккредитив.
Аккредитив — это специальный промежуточный счёт, на котором размещаются и замораживаются денежные средства до того момента, пока стороны не выполнят условия, предусмотренные договором. Банк выступает гарантом того, что продавец получит деньги, а покупатель — приобретаемое имущество.
Ключевые преимущества инструмента:
- Гарантия исполнения обязательств. Деньги переводятся продавцу только после подтверждения выполнения условий сделки.
- Безотзывный характер. Изменить условия аккредитива или отказаться от сделки можно только при согласии обеих сторон — это защищает интересы и покупателя, и продавца.
- Прозрачность процесса. Все этапы сделки чётко регламентированы и контролируются банком.
- Минимизация рисков. Исключается вероятность мошенничества: ни одна из сторон не может получить выгоду, не выполнив свои обязательства.
- Юридическая чистота. Банк проверяет корректность документов, что снижает риск ошибок и нарушений.
Как работает аккредитив:
- Заключение договора. Покупатель и продавец заключают договор купли-продажи, где чётко прописывают, что расчёт будет осуществляться через аккредитив. В документе фиксируются все условия: сроки, перечень необходимых документов, порядок действий сторон.
- Открытие аккредитивного счёта. Покупатель обращается в банк, открывает аккредитивный счёт и переводит на него сумму сделки. Банк резервирует эти средства — они «замораживаются» до выполнения условий договора.
- Выполнение условий сделки. Продавец выполняет свои обязательства (например, передаёт недвижимость и оформляет перерегистрацию прав собственности в Росреестре) и предоставляет в банк пакет документов, подтверждающих это.
- Проверка банком. Специалисты банка тщательно проверяют корректность и полноту предоставленных документов.
- Раскрытие аккредитива. Если всё в порядке, банк перечисляет деньги на счёт продавца — сделка успешно завершена.
Когда особенно полезен аккредитив?
Этот инструмент оптимален для сделок с жилой и коммерческой недвижимостью, купли-продажи земельных участков, сложных сделок с несколькими этапами передачи имущества и ситуаций, когда стороны не знакомы друг с другом и хотят дополнительной гарантии.
Как оформить аккредитив в Примсоцбанке?
Чтобы открыть аккредитивный счёт, можно прийти в офис банка — наши специалисты помогут на каждом этапе; воспользоваться официальным сайтом — удобно и быстро. Также, клиент всегда может получить бесплатную консультацию, позвонив по номеру Единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный. Расскажем обо всех нюансах и поможем подобрать оптимальный вариант для сделки.