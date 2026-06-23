Безопасность сделок с аккредитивом: как это работает?

Вы подписали договор, передали ключи, а деньги так и не дошли. Или наоборот: платите крупную сумму, а документы оказываются не в порядке. Чтобы исключить такие сценарии, можно использовать инструмент, который ставит расчёты под банковскую гарантию: аккредитив.

Аккредитив — это специальный промежуточный счёт, на котором размещаются и замораживаются денежные средства до того момента, пока стороны не выполнят условия, предусмотренные договором. Банк выступает гарантом того, что продавец получит деньги, а покупатель — приобретаемое имущество.

Ключевые преимущества инструмента:

Гарантия исполнения обязательств. Деньги переводятся продавцу только после подтверждения выполнения условий сделки.

Деньги переводятся продавцу только после подтверждения выполнения условий сделки. Безотзывный характер. Изменить условия аккредитива или отказаться от сделки можно только при согласии обеих сторон — это защищает интересы и покупателя, и продавца.

Изменить условия аккредитива или отказаться от сделки можно только при согласии обеих сторон — это защищает интересы и покупателя, и продавца. Прозрачность процесса. Все этапы сделки чётко регламентированы и контролируются банком.

Все этапы сделки чётко регламентированы и контролируются банком. Минимизация рисков. Исключается вероятность мошенничества: ни одна из сторон не может получить выгоду, не выполнив свои обязательства.

Исключается вероятность мошенничества: ни одна из сторон не может получить выгоду, не выполнив свои обязательства. Юридическая чистота. Банк проверяет корректность документов, что снижает риск ошибок и нарушений.

Как работает аккредитив:

Заключение договора. Покупатель и продавец заключают договор купли-продажи, где чётко прописывают, что расчёт будет осуществляться через аккредитив. В документе фиксируются все условия: сроки, перечень необходимых документов, порядок действий сторон. Открытие аккредитивного счёта. Покупатель обращается в банк, открывает аккредитивный счёт и переводит на него сумму сделки. Банк резервирует эти средства — они «замораживаются» до выполнения условий договора. Выполнение условий сделки. Продавец выполняет свои обязательства (например, передаёт недвижимость и оформляет перерегистрацию прав собственности в Росреестре) и предоставляет в банк пакет документов, подтверждающих это. Проверка банком. Специалисты банка тщательно проверяют корректность и полноту предоставленных документов. Раскрытие аккредитива. Если всё в порядке, банк перечисляет деньги на счёт продавца — сделка успешно завершена.

Когда особенно полезен аккредитив?

Этот инструмент оптимален для сделок с жилой и коммерческой недвижимостью, купли-продажи земельных участков, сложных сделок с несколькими этапами передачи имущества и ситуаций, когда стороны не знакомы друг с другом и хотят дополнительной гарантии.

Как оформить аккредитив в Примсоцбанке?

Чтобы открыть аккредитивный счёт, можно прийти в офис банка — наши специалисты помогут на каждом этапе; воспользоваться официальным сайтом — удобно и быстро. Также, клиент всегда может получить бесплатную консультацию, позвонив по номеру Единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный. Расскажем обо всех нюансах и поможем подобрать оптимальный вариант для сделки.

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