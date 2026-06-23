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Банк Уралсиб признан лучшим финансовым брендом Новосибирской области

18 июня в Доме общественных организаций Новосибирской области прошло награждение лауреатов конкурса «Лучший бренд Новосибирской области по итогам 2025 года». В сфере финансовой деятельности победителем признали банк Уралсиб, сообщили в пресс-службе компании.

Союз «Новосибирская городская торгово-промышленная палата» совместно с Министерством промышленности, торговли и поддержки предпринимательства Новосибирской области подвела итоги региональных конкурсов «Лучший экспортер Новосибирской области», «Лучший бренд Новосибирской области» по итогам 2025 года, а также регионального этапа национальной премии «Золотой Меркурий». Банк Уралсиб стал победителем в номинации «Лучший бренд Новосибирской области по итогам 2025 года в сфере финансовой деятельности».

Победителей конкурсов поздравили исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Евгеньевич Рягузов, Президент Новосибирской городской торгово-промышленной палаты Юрий Иванович Бернадский и Президент Торгово-промышленной палаты Новосибирской области Сергей Игоревич Алтухов.

Конкурс проводится с 2012 года, организатором конкурса выступает Новосибирская городская торгово-промышленная палата, сотни предприятий и организаций Новосибирской области стали победителями конкурса. Новосибирский филиал ПАО «Банк Уралсиб» второй год подряд становится лауреатом данного конкурса.

«Мы во второй раз одержали победу в таком престижном конкурсе, и это, безусловно, важное достижение. Банк Уралсиб стремится показывать высокие стандарты обслуживания клиентов, предоставлять качественные услуги, поддерживать значимые социальные проекты региона», — отметила исполнительный директор, Управляющий филиалом ПАО «Банк Уралсиб» в Новосибирске Наталья Голубева.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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