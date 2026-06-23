ИЭСК подключила к сетям больше ста объектов на острове Ольхон

Иркутская электросетевая компания с начала года подключила к сетям в Ольхонском районе 145 объектов. В их числе – здание детского лагеря в деревне Харанцы, сообщили в пресс-службе ИЭСК.

Из-за географической изолированности Ольхона развитие электросетевой инфраструктуры носит сезонный характер – доставлять необходимые материалы и опоры ЛЭП возможно не круглогодично. С открытием паромной переправы специалисты завезли необходимый запас и до конца года подключат еще 130 объектов.

«Мы понимаем, что без электричества невозможно полноценное развитие туристической отрасли. Если двадцать лет назад жители острова использовали генераторы и печки, сейчас на Ольхоне есть подстанция и мы планомерно развиваем сети. Нам важно в преддверии пика летнего туристического сезона обеспечить комфортные условия как для местных жителей, так и для многочисленных гостей острова», – прокомментировал генеральный директор ИЭСК Илья Бриллиантов.

Качественное электрообеспечение Ольхона крайне важно, ведь остров отличается не только природой, но и особенностями энергопотребления. Вместо одного традиционного пика нагрузок на острове их два: зимний (в даты открытия ледовой переправы, когда Байкал замерзает и туристы массово посещают остров) и летний (когда поток отдыхающих достигает максимума).