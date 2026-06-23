Роман Знаменщиков официально вступил в должность председателя Иркутского областного суда. Он будет трудиться на посту 6 лет. Коллективу руководителя представил заместитель председателя Верховного суда РФ Игорь Крупнов.
В торжественном собрании, посвященном этому событию, приняли участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, главный федеральный инспектор по Иркутской области Андрей Абрусевич, представители правительства и Законодательного Собрания региона, правоохранительных и судебных органов.
«Ваше утверждение на эту должность Указом президента Российской Федерации – это признание высокого профессионализма и многолетнего добросовестного труда в системе правосудия. Ваш профессиональный путь – от мирового судьи в Алтайском крае до заместителя председателя Пятого апелляционного суда общей юрисдикции – говорит о глубоком понимании судебной системы и накопленном богатом опыте. Убежден, что эти качества позволят Вам успешно возглавить судейское сообщество Приангарья», – подчеркнул Игорь Кобзев.
Роман Знаменщиков отметил, что вступить в должность председателя Иркутского областного суда для него не только большая честь, но и высокая ответственность перед законом, государством и перед жителями Иркутской области.