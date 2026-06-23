Роман Знаменщиков официально вступил в должность председателя Иркутского областного суда. Он будет трудиться на посту 6 лет. Коллективу руководителя представил заместитель председателя Верховного суда РФ Игорь Крупнов.

В торжественном собрании, посвященном этому событию, приняли участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, главный федеральный инспектор по Иркутской области Андрей Абрусевич, представители правительства и Законодательного Собрания региона, правоохранительных и судебных органов.

«Ваше утверждение на эту должность Указом президента Российской Федерации – это признание высокого профессионализма и многолетнего добросовестного труда в системе правосудия. Ваш профессиональный путь – от мирового судьи в Алтайском крае до заместителя председателя Пятого апелляционного суда общей юрисдикции – говорит о глубоком понимании судебной системы и накопленном богатом опыте. Убежден, что эти качества позволят Вам успешно возглавить судейское сообщество Приангарья», – подчеркнул Игорь Кобзев.

Роман Знаменщиков отметил, что вступить в должность председателя Иркутского областного суда для него не только большая честь, но и высокая ответственность перед законом, государством и перед жителями Иркутской области.

Роман Знаменщиков родился в 1976 году. Начало его служебной деятельности в судебной системе связано с Алтайским краем: с 2011 по 2013 год он был мировым судьей в Немецком национальном районе. Далее, с 2013 по 2016 год, занимал должность судьи Центрального районного суда Барнаула, после чего перешел в Алтайский краевой суд. В феврале 2020 года получил назначение на пост заместителя председателя Пятого апелляционного суда, а в декабре 2025-го был переназначен на этот же пост на второй срок. Президент РФ подписал указ о назначении нового председателя Иркутского областного суда 9 июня 2026 года.