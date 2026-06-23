Иркутская область вошла в топ-10 регионов по объему строительства ИЖС с эскроу

В мае 2026 года рынок индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в России продемонстрировал уверенный рост. Банки выдали 9,7 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму 47,4 млрд рублей. Спрос на строительство домов увеличился на 21% по сравнению с апрелем, что значительно опережает общий рост ипотечного рынка, который составил 8%. Этот рост в первую очередь связан с началом строительного сезона, что подтверждается данными ДОМ.РФ.

Частные дома теперь составляют 12,3% от всех ипотечных выдач, что на 0,5% больше, чем в апреле. Аналитики отмечают, что рынок ИЖС в значительной степени зависит от льготных программ. На «Семейную ипотеку» приходится 81% всех выдач, в то время как рыночные программы занимают лишь 5%.

Строительство с использованием эскроу-счетов осуществляется в 84 регионах страны. Более половины (56%) портфеля сосредоточено в десяти крупнейших регионах. Лидер по объему строительства — Московская область, которая занимает 17% рынка с объемом 582 тыс. м². В топ-10 также входят Ленинградская область, Татарстан, Краснодарский край и Башкортостан.



Иркутская область также входит в десятку по объему строящихся домов (137 тыс. м²). Средняя стоимость дома в нашем регионе составляет 6,3 млн рублей, что ниже общероссийской средней (7 млн рублей), а площадь — 144 м², что выше среднего по стране (107 м²).

Тем не менее, в Иркутской области общий ввод жилья за первые четыре месяца 2026 года снизился вдвое, составив всего 404 тыс. м². Из них на ИЖС приходится 77% от всего объема ввода.

Топ-10 регионов по объему строительства ИЖС с эскроу (по данным ДОМ. РФ)

Напомним, с 1 июля 2026 года в России изменятся условия программы «Семейная ипотека». Вводятся дифференцированные ставки и лимиты в зависимости от количества детей в семье.

Семьи с одним ребенком:

- Москва и Санкт-Петербург: лимит — 12 млн руб., ставка — 12% годовых.

- Регионы: лимит — 6 млн руб., ставка — 10%.



Семьи с двумя и более детьми:

- Москва и Санкт-Петербург: лимит — 15 млн руб., ставка — 10%.

- Регионы: лимит — 8 млн руб., ставка — 8%.



Базовая ставка 6% будет доступна только многодетным семьям (от 3 детей в регионах, от 4 — в столицах) или при первоначальном взносе свыше 50%.

Также действуют ограничения: одна семья может оформить только одну ипотеку, а смешанные программы могут быть отменены. В некоторых регионах семьи с двумя и более детьми могут быть исключены из программы, если старшему ребенку больше шести лет.