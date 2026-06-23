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Международный платёж под контролем: как оплатить учёбу за рубежом или покупку авто из Японии

Иногда в жизни возникает ситуация, когда нужно перевести деньги за границу: кто-то помогает родственникам, кто-то оплачивает обучение или лечение, кто-то покупает автомобиль из Японии или Китая. Главное – чтобы деньги дошли быстро, безопасно и с понятными условиями. ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» делает этот процесс простым и понятным.

Почему перевод через банк – это правильный выбор?

1. Универсальность

Примсоцбанк поддерживает переводы в страны Азии для оплаты покупки товаров для личного пользования, за лечение и обучение, помощи родственникам, а также покупки автомобилей из Японии. Кроме того, доступны трансграничные переводы в рублях в ряд стран СНГ: Армения, Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан и другие. Банк самостоятельно адаптирует формат платёжного заявления под конкретное направление и назначение платежа.

2. Прозрачность условий

Важно, что в банке клиент заранее получает информацию обо всех расходах – по курсу конверсии и банковской комиссии, а также по сроку зачисления средств получателю. Решение можно принять без неожиданностей.

3. Экспертная поддержка

При оформлении банк проверяет реквизиты, консультирует по заполнению платёжного заявления. Многолетний опыт работы Примсоцбанка с международными переводами позволяет оказать эту услугу на высоком уровне.

Международный платёж – это не сложно, когда процесс под контролем.

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Перед совершением международного перевода рекомендуется ознакомиться со всеми условиями на официальном сайте по ссылке и в «Действующем тарифном справочнике» на сайте банка в разделе «Тарифы» или по телефону Единой справочной службы: 8 (800) 350-42-02 или *4202 для звонков с мобильного. Звонок бесплатный. Оформить перевод можно в ближайшем отделении Примсоцбанка, а также в мобильном приложении или его интернет-версии.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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