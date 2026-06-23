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Альфа-Банк снизил ставку по ипотеке до 16,19%

Альфа-Банк с 19 июня 2026 года предложил клиентам сниженную ставку по ипотеке по базовым программам на готовое и строящееся жильё.

Минимальная ставка — от 16,19% годовых при первоначальном взносе от 50%. При первоначальном взносе от 20% до 50% ставка начинается от 16,69% годовых. При выходе на сделку до 30 июня действует дополнительная скидка.

Ипотека доступна при сумме кредита от 600 тысяч рублей — как на готовое жильё, так и на квартиры в строящихся домах. Подать заявку могут граждане РФ от 21 года, возможно привлечение до трёх созаёмщиков.

Альфа-Банк сопровождает сделки любой сложности, в том числе полностью дистанционно. Решение по заявке принимается автоматически с использованием технологий искусственного интеллекта, что ускоряет процесс оформления. Действующие клиенты могут узнать доступный лимит в мобильном приложении и подать заявку онлайн.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". erid:2VfnxyKsaYj

/ Сибирское Информационное Агентство /
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