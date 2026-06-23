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Альфа-Банк стал лауреатом в трех номинациях премии «Приоритет: Цифра – 2026» за достижения в области цифровой трансформации

Три проекта Альфа-Банка жюри признало лучшими технологичными решениями.

В номинации «Финансовые технологии» победил цифровой банк Альфа-Бизнес. Эксперты высоко оценили персонализацию интерфейса для каждой роли в бизнесе. Единая персонализированная платформа для малого бизнеса стала лучшей в номинации «Цифровые решения для малого бизнеса». Продуктом года в области искусственного интеллекта назван Al-интерфейс «Нейропомщник» в Альфа-Бизнесе.

Премия «Приоритет: Цифра» – национальная награда в области информационных технологий и искусственного интеллекта. Премия направлена на популяризацию российских ИТ-решений, стимулирование спроса, привлечение инвестиций, тиражирование ИИ и информационную поддержку отечественных цифровых инициатив.

В этом году на участие в премии было подано порядка 300 проектов от ведущих технологичных компаний страны.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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