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Альфа-Банк запустил программу для студентов «Альфа-Будущее Креаторы»

Проект нацелен на студентов очной формы обучения, которые активно ведут соцсети, создают контент и хотят развивать свой блог вместе с брендом Альфа-Будущее.

Программа включает обучение созданию контента и бренд-продвижению, где студенты изучат аналитику, тренды и механику работу социальных сетей. Участники освоят навыки создания видео и сторителлинга, комплексного SMM-продвижения под руководством экспертов индустрии. Обучение построено на реальных кейсах задач Альфа-Будущего, что позволяет получить практический опыт работы с брендом еще во время учёбы.

Все участники, выполняющие задачи программы, будут получать ежемесячную стипендию, а финалисты программы получат приглашение на очный интенсив в Москве. Дорогу, проживание и питание полностью оплатит банк.

Подать заявку на участие можно до 15 июля.

Реклама. Операционный офис "Иркутский" в г. Иркутск Филиала "Новосибирский" АО "АЛЬФА-БАНК". erid:2VfnxvTqdwy

/ Сибирское Информационное Агентство /
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