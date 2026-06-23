Как бизнесу оценивать эффект от ИИ: Альфа-Банк и Альянс ИИ развивают единые подходы

В офисе Альфа-Банка прошел митап Альянса в сфере ИИ, посвящённый оценке финансового результата от внедрения искусственного интеллекта. Встреча объединила представителей крупного российского бизнеса, отвечающих за ИИ-направления, цифровую трансформацию и экономику технологических инициатив.

В центре обсуждения — переход от запуска ИИ-решений к измеримому результату для бизнеса. Если раньше компании в основном искали сценарии применения технологии, то сегодня всё большее значение приобретает финансовая отдача: влияние на выручку, производительность, затраты и качество процессов.

Отдельное внимание было уделено практическому применению методологии оценки финансового эффекта от ИИ, которая была разработана Альянсом ИИ совместно с Альфа-Банком и ведущими российскими компаниями и утверждена в конце прошлого года. Методология предлагает единые принципы оценки результатов ИИ-проектов и помогает делать их сопоставимыми между различными проектами и организациями. Участники митапа обсудили первые результаты её применения на практике, а также подходы к оценке эффекта от ИИ в различных отраслях.

В ходе встречи компании представили практические кейсы внедрения искусственного интеллекта и оценки его экономического эффекта. Своим опытом поделились представители крупнейших российских компаний, таких как Аэрофлот, Ростелеком, Норникель, Самокат и другие участники митапа.

Руководитель департамента внедрения, развития и контроля ИИ-решений Альфа-Банка Михаил Васильев рассказал о том, почему финансовый эффект от ИИ зависит не только от разработки и запуска модели, но и от качества тестирования её работы и мониторинга применения после внедрения. Достижение заявленного эффекта требует управления модельным риском, проведения А/Б тестов и контроля качества и сопровождения решений на всём жизненном цикле.

«Искусственный интеллект уже стал частью бизнес-процессов, и теперь ключевой вопрос — какой бизнес-результат он приносит. Для рынка важно вырабатывать общую логику оценки: учитывать вклад технологии, затраты на создание и поддержку, а также устойчивость результата после запуска. Участие Альфа-Банка в работе Альянса ИИ позволяет нам развивать собственную экспертизу и вносить вклад в практики, значимые для всей отрасли», — отметил Михаил Васильев, руководитель департамента внедрения, развития и контроля ИИ-решений Альфа-Банка.

Альянс ИИ объединяет крупных российских игроков для совместного развития технологий ИИ, обмена экспертизой и реализации отраслевых инициатив. Сегодня вопросы оценки финансового эффекта от ИИ выходят за рамки технологической повестки и становятся предметом внимания руководителей бизнеса и финансовых директоров и напрямую связаны с инвестициями, производительностью и экономическими результатами компаний.