Альфа-Банк развивает крупнейшее профессиональное сообщество CTO в России

Альфа-Банк сформировал одно из крупнейших профессиональных сообществ технологического C-level. За два года вокруг клуба «Диалоги CTO» объединились сотни лидеров рынка.

ИТ-руководители сегодня остаются одной из самых дефицитных и востребованных аудиторий на рынке. Именно они отвечают за развитие цифровых продуктов, внедрение новых технологий, управление инженерными командами и технологическую стратегию крупнейших компаний страны. При этом число специалистов такого уровня ограничено, а спрос на таких руководителей продолжает расти практически во всех отраслях — от банков и телекома до ритейла и IT.

На этом фоне меняется и подход компаний к взаимодействию с такой аудиторией. Если раньше технологические лидеры чаще выступали конкурентами в борьбе за таланты, ресурсы и скорость развития, то сегодня все большее значение приобретают профессиональные сообщества. Общие вызовы — от развития искусственного интеллекта и импортозамещения до подготовки новых специалистов — требуют открытого обмена опытом и совместного поиска решений.

Именно вокруг этой идеи Альфа-Банк начал развивать профессиональное сообщество — клуб «Диалоги CTO». За два года прошло девять закрытых встреч, посвященных наиболее актуальным вызовам рынка: внедрению искусственного интеллекта, развитию инженерных команд, кадровому дефициту, повышению эффективности разработки и подготовке нового поколения технологических лидеров. Участниками и спикерами стали руководители крупнейших российских компаний, включая Яндекс, X5 Tech, Авито, Т-Банк, МТС, ВКонтакте и других игроков рынка.

«Когда мы запускали клуб, нам хотелось собрать несколько сильных технологических лидеров, чтобы вместе обсуждать вопросы, на которые пока нет готовых ответов. За два года эта небольшая инициатива превратилась в живое профессиональное сообщество с уникальной экспертизой и опытом. Сегодня на нашей площадке встречаются руководители крупнейших компаний страны, которые говорят на одном языке, делятся опытом, спорят, обсуждают новые подходы и вместе ищут решения для задач, стоящих перед всей индустрией. Именно на стыке разных отраслей — финтеха, e-commerce, телекома, промышленности и IT — часто рождаются самые интересные идеи и нестандартные решения», — отметил Михаил Тюрганов, руководитель департамента разработки цифровых сервисов Альфа-Банка.

В клубе обсуждаются не только вызовы сегодняшнего дня, но и вопросы, которые будут определять развитие отрасли в будущем. Вместе с South HUB — одним из крупнейших российских сообществ для C-level аудитории — команды проводят встречи на стыке технологий, лидерства и образования. Так, одной из тем недавних дискуссий стало развитие талантов и подготовка будущих лидеров совместно с образовательной платформой Альфа-Будущее, университетом ИТМО и другими партнерами. В июне участники клуба также присоединились к South HUB Camp в Сочи, который собрал более 500 руководителей крупнейших компаний страны для обсуждения будущего технологий и управления.