Новости

Бензин под контроль: госрегулирование цен на топливо все ближе
Газовый ажиотаж: почему в России взлетели цены на пропан-бутан при отсутствии дефицита
«Только в бак и по лимиту»: почему в разных регионах России вводят ограничения на заправку
Топливо под контролем: Кобзев лично объехал АЗС и призвал иркутян не паниковать
Все материалы сюжета

Как вернуть сообщения на iPhone, если MAX удалили из App Store: пошаговая инструкция

Владельцы iPhone столкнулись с проблемой: после удаления приложения MAX из App Store они перестали получать уведомления о новых сообщениях.

Чтобы оставаться на связи, пока мессенджер недоступен в магазине приложений, можно использовать его веб-версию. Она позволяет комфортно общаться и получать сообщения прямо в браузере Safari.

Для того чтобы уведомления о сообщениях приходили на ваш iPhone, необходимо добавить веб-версию MAX на главный экран смартфона. Это делается следующим образом:

  • Откройте ссылку https://web.max.ru в браузере Safari;
  • Нажмите на три точки в нижней части экрана и выберете «Поделиться»; 
  • Нажмите «Показать больше»;
  • Далее — «Добавить на экран «Домой» и подтвердить. 

После того, как на экране появится иконка мессенджера, можно включите уведомления о новых сообщениях. Для этого:

  • Авторизуйтесь в MAX;
  • Включите уведомления о сообщениях во всплывающем окне, нажав на кнопку «Разрешить».

При нажатии на новое уведомление на iPhone система автоматически перенаправит пользователя в приложение, если оно установлено на устройстве. Если приложения нет, — откроется веб-версия.

Если приложение MAX ранее было установлено, сохраните его на смартфоне и отключите автоматическую выгрузку неиспользуемых приложений в настройках. В случае удаления установить его повторно не получится.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное


Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Бизнес