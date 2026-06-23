Как вернуть сообщения на iPhone, если MAX удалили из App Store: пошаговая инструкция

Владельцы iPhone столкнулись с проблемой: после удаления приложения MAX из App Store они перестали получать уведомления о новых сообщениях.
Чтобы оставаться на связи, пока мессенджер недоступен в магазине приложений, можно использовать его веб-версию. Она позволяет комфортно общаться и получать сообщения прямо в браузере Safari.
Для того чтобы уведомления о сообщениях приходили на ваш iPhone, необходимо добавить веб-версию MAX на главный экран смартфона. Это делается следующим образом:
- Откройте ссылку https://web.max.ru в браузере Safari;
- Нажмите на три точки в нижней части экрана и выберете «Поделиться»;
- Нажмите «Показать больше»;
- Далее — «Добавить на экран «Домой» и подтвердить.
После того, как на экране появится иконка мессенджера, можно включите уведомления о новых сообщениях. Для этого:
- Авторизуйтесь в MAX;
- Включите уведомления о сообщениях во всплывающем окне, нажав на кнопку «Разрешить».
При нажатии на новое уведомление на iPhone система автоматически перенаправит пользователя в приложение, если оно установлено на устройстве. Если приложения нет, — откроется веб-версия.
Если приложение MAX ранее было установлено, сохраните его на смартфоне и отключите автоматическую выгрузку неиспользуемых приложений в настройках. В случае удаления установить его повторно не получится.