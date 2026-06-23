Майский спад: в Иркутской области выдали ипотеки на 4,83 млрд рублей

В мае рынок ипотечного кредитования в России показал сезонное снижение, и Иркутская область не стала исключением. По данным Объединённого Кредитного Бюро (ОКБ), жители региона оформили 1,42 тыс. кредитов на общую сумму 4,83 млрд рублей. Это на 15% меньше, чем месяцем ранее (в апреле было выдано ипотек на 5,22 млрд руб.), что соответствует общенациональному тренду.

Ключевые цифры для Иркутской области за январь-май

Стоит отметить, что за первые 5 месяцев 2026 года банки выдали жителям Приангарья уже 23,72 млрд рублей, оформив 6,59 тыс. ипотек. Средний размер чека: 3,6 млн руб. (значительно ниже среднего показателя по РФ — 4,10 млн руб.)

Эксперты объясняют майское затишье сокращением рабочих дней из-за праздников. Главный тренд месяца — падение доли новостроек в пользу вторичного жилья из-за усложнения условий льготной ипотеки.

Ключевые цифры по России

В мае банки выдали россиянам 80,33 тыс. ипотечных кредитов. Это на 12% меньше, чем в апреле (91,10 тыс.), но на 22% больше, чем год назад. За 5 месяцев 2026 года оформлено 411,48 тыс. ипотек на сумму 1,74 трлн руб. По сравнению с прошлым годом количество выдач выросло на 48%, а объём — на 45%.