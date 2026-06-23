Россияне получат почти 120 млрд рублей господдержки на долгосрочные сбережения в СберНПФ

Россияне, которые формируют долгосрочные сбережения в СберНПФ — партнёре СберИнвестиций, — до конца июля получат 119,7 млрд рублей господдержки за 2025 год. Такие доплаты перечислят 5,9 млн человек.

Больше всего средств господдержки за 2025 год получат участники программы долгосрочных сбережений (ПДС) из Москвы и Подмосковья — 9,9 млрд рублей. В прошлом году сберегатели из этих регионов активнее других подключали и пополняли свои ПДС-счета.

На второй строчке по объёму господдержки на долгосрочные сбережения находится Республика Татарстан с 4,5 млрд рублей. Далее следуют Нижегородская область с 4,4 млрд рублей, а также Краснодарский край и Республика Башкортостан — по 4,3 млрд рублей соответственно.

Руслан Вестеровский, старший вице-президент, руководитель блока «Управление благосостоянием» Сбербанка:

«Клиенты СберНПФ получат 72% господдержки по программе долгосрочных сбережений (ПДС) за 2025 год. Мы высоко ценим такое доверие и рады, что можем помочь людям копить с доплатой от государства и налоговыми льготами, а также эффективнее распоряжаться средствами накопительной пенсии. Так, за 2024-2025 гг. россияне “разморозили” 161 млрд рублей таких денег благодаря СберНПФ. Теперь люди могут в любой момент оплатить ими дорогостоящее лечение. В январе-мае 2026 года спрос на перевод средств накопительной пенсии в ПДС вырос на 40%».

По состоянию на конец мая 2026 года свыше 8,1 млн россиян формируют долгосрочные сбережения в СберНПФ.