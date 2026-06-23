ИНК-Капитал сохраняет высокий уровень доверия: АКРА подтвердило рейтинг на уровне АА (RU)

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) подтвердило кредитный рейтинг АО «ИНК-Капитал» на уровне АА (RU), прогноз «Стабильный».

Кредитный рейтинг АО «ИНК-Капитал» обусловлен сильной оценкой операционного профиля, очень высокой рентабельностью, сильной ликвидностью, очень низкой долговой нагрузкой, а также очень высоким уровнем покрытия процентных платежей. Слабая оценка денежного потока вследствие существенных капитальных затрат Компании оказывает сдерживающее влияние на уровень рейтинга.

Сильный операционный профиль обусловлен средней оценкой рыночной позиции Группы, очень сильной оценкой бизнеса, сильной оценкой географии и высокой оценкой корпоративного управления.

Очень сильная оценка бизнеса связана с очень низкими показателями себестоимости добычи и затрат на восполнение сырьевой базы, а также с очень высоким уровнем запасов углеводородов. В рамках оценки данного фактора АКРА учитывает, что производство полимеров и другие направления бизнеса позволяют существенно диверсифицировать бизнес Группы и снизить зависимость финансовых результатов от конъюнктуры нефтяного рынка.

Высокая оценка корпоративного управления отражает высокие оценки стратегии, структуры управления и финансовой прозрачности, а также среднюю оценку структуры Группы. Также рейтинговое агентство высоко оценивает очень низкую долговую нагрузку и очень высокую оценку обслуживания долга. Подробная информация – на сайте агентства.

Впервые данный кредитный рейтинг был присвоен АО «ИНК-Капитал» в 2025 году. Агентство повысило рейтинг компании сразу на две ступени. Очередной пересмотр кредитного рейтинга и прогноза по кредитному рейтингу ожидается в течение года.

Кредитный рейтинг АО «ИНК-Капитал» был присвоен по национальной шкале для Российской Федерации на основе Методологии присвоения кредитных рейтингов нефинансовым компаниям по национальной шкале для Российской Федерации, а также Основных понятий, используемых Аналитическим Кредитным Рейтинговым Агентством в рейтинговой деятельности. Кредитный рейтинг был присвоен на основании данных, предоставленных АО «ИНК- Капитал», информации из открытых источников, а также баз данных АКРА.