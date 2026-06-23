Долг перед бюджетом достиг рекорда: россияне и бизнес задолжали 4 трлн рублей

Совокупная задолженность граждан и компаний перед бюджетом России к апрелю 2026 года достигла рекордных 4 трлн рублей. За год показатель вырос на треть (с 3 трлн руб.), пишут «Известия» со ссылкой на данные Росстата.

Структура долга и лидеры рейтинга

Состав: Из общей суммы 1,7 трлн руб. — это недоимка по налогам, сборам и взносам. Остальное — пени, штрафы и проценты.

Крупнейшие статьи:

- НДС: 648 млрд руб.

- Налог на прибыль: 294 млрд руб.

- Страховые взносы: 292 млрд руб.

- НДС: 648 млрд руб. - Налог на прибыль: 294 млрд руб. - Страховые взносы: 292 млрд руб. География: Абсолютным лидером является Москва (1,5 трлн руб.), за ней следуют Подмосковье (286 млрд) и Санкт-Петербург (205 млрд).

Позиция ФНС и причины

В ФНС пояснили, что оценивать задолженность нужно не по абсолютной сумме, а по ее отношению к поступлениям: на 1 июня долг составил 6% от поступлений (ниже среднего за 6 лет). В ведомстве отмечают, что за три года число должников сократилось вдвое (до 22 млн), а меры взыскания принесли бюджету 1,7 трлн руб. Эксперты объясняют рост долга ухудшением положения бизнеса из-за высоких кредитных ставок, роста издержек и замедления экономики. Также влияние оказали расширение круга плательщиков НДС и усиление контроля со стороны налоговой.