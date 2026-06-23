Знак зодиака и скорость: почему иркутские Близнецы стали лидерами по нетерпеливости в сети

Жители российских мегаполисов сформировали тренд на ускорение мобильного интернета. Как выяснили в МегаФоне на основе обезличенных данных пользователей услуги «5G режим», основными ценителями быстрой передачи данных стали мужчины. Именно они чаще добавляют дополнительную скорость своим смартфонам и планшетам.

Мужская аудитория в 2,5 раза чаще пользуется ускорением интернета, чем женская. При этом наиболее продвинутой оказалась возрастная категория 35-44 лет. Активные пользователи данной услуги вне зависимости от пола преимущественно используют современные смартфоны Apple и Samsung.

Рейтинг самых «спешащих» регионов возглавляют Москва и Санкт-Петербург, Самарская и Свердловская области и Краснодарский край. Их жители не готовы ждать при загрузке файлов, просмотре видеоконтента или онлайн-играх. В первую десятку ценителей быстрого интернета также вошли Ростовская область, Башкирия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Красноярский край и Чеченская Республика.

Интересна аналитика и с точки зрения астрологии. Так, среди жителей Иркутской области самыми активными поклонниками повышенных интернет-скоростей стали пользователи, рожденные под знаком Близнецов. По мнению астрологов, людей под этим знаком зодиака отличают экстравертность, энергичность, любознательность, быстрая адаптивность к изменениям, высокий интеллект, многозадачность, вместе с тем импульсивность и быстрая смена настроения. Меньше всего скорость интернета волнует Козерогов – им часто приписывают практичность, целеустремлённость, мастерство долгосрочного планирования, контролёрство и нежелание идти на компромиссы.

«Быстрая загрузка контента и молниеносный отклик приложений давно уже стали базовыми запросами абонентов. Цифровые привычки клиентов меняются на фоне быстрого развития технологий, поэтому мы развиваем сервисы, которые могут улучшить пользовательский опыт и позволят ощутить на себе эффект нового поколения связи», — отмечает коммерческий директор МегаФона Дмитрий Рудских.