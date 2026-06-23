Президент России Владимир Путин заявил, что страны Запада стремятся навязывать свои «правила», которые на самом деле скрывают неоколониальные амбиции и вмешательство во внутренние дела суверенных государств. Эти «правила» не устраивают Россию, как и многие другие страны мира, говорится в приветственной телеграмме Путина участникам Петербургского международного юридического форума, зачитанной помощником президента Юрием Ушаковым, передаёт РБК.

«Страны Запада ратуют за мир, основанный на правилах, но за этим лозунгом скрываются откровенно неоколониальные амбиции, неуважение суверенитета и попытки принудить менять внешнеполитические приоритеты», — говорится в послании.

Путин подчеркнул, что ключевой задачей является укрепление верховенства права и равенство всех стран, право которых выбирать свой путь развития. Россия выступает за подлинно демократические основы миропорядка и обязательные для всех нормы международного права.

Помощник президента Ушаков отметил, что Запад разрушает международный правопорядок, вводя многочисленные рестрикции. По его словам, «западники строят порядок, основанный на правилах, в котором нет другого закона, кроме права сильного».

Ушаков также подчеркнул, что Запад толкует правила под себя, чтобы сохранить своё ускользающее доминирование, и что странам мирового большинства, включая Россию, предстоит жить в условиях борьбы между становлением многополярного мира и западным «порядком».