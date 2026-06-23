Счета ВТБ и Альфа-Банка теперь в одном приложении: банки запустили открытый банкинг для юрлиц

ВТБ и Альфа-Банк подключили сервис «Мультибанк», позволяющий юридическим лицам управлять счетами в обоих банках через единое приложение. Проект реализован на основе стандартов открытого банкинга Банка России, что обеспечивает высокий уровень защиты данных. Технологическую основу обеспечивает Платформа API ВТБ.

На первом этапе функционал сервиса позволяет клиентам просматривать информацию о счетах и получать выписки по ним.

Цели и развитие:

Упрощение процессов: Банки стремятся избавить бизнес от необходимости использовать сторонние платные сервисы для управления финансами.

Безопасность: Использование стандартов ЦБ РФ гарантирует надежность обмена информацией.

Расширение: В будущем, после принятия соответствующего закона, функционал будет расширен до полноценного управления счетами. До конца 3 квартала 2026 года планируется подключение Газпромбанка.

Напомним, ранее аналогичный сервис был запущен в партнерстве со Сбербанком.

«Открытый банкинг позволит упростить и удешевить этот процесс... Мы ожидаем принятие соответствующего закона», — отметил Сергей Безбогов, ВТБ. «Партнёрство... позволило создать сервис, который объединяет финансовые потоки... делая процесс более прозрачным и эффективным», — подчеркнул Александр Горинов, Альфа-Банк.