Двойной успех ангарских лицеистов: как двое выпускников набрали 200 баллов на ЕГЭ по физике

В Иркутской области чествуют новых героев единого государственного экзамена. По итогам экзамена по физике девять выпускников показали высший результат, а двое из них вошли в элитный клуб «двухсотбалльников».

Кто отличился?

Вячеслав Черниговский (Гимназия №8, Ангарск): Сдал на 100 баллов русский язык и физику.

Дмитрий Лазаренко (Лицей №2 им. М.К. Янгеля, Ангарск): Сдал на 100 баллов химию и физику.

Ранее этот престижный результат покорился Ирине Щербаковой (Лицей №3, Иркутск) и Ульяне Труновой (Лицей Усть-Кута), которые набрали по 200 баллов за химию и русский язык.

Министр образования Максим Парфенов отметил, что такие достижения — это гордость всего региона, результат таланта и упорного труда.

Всего в этом году высший балл по физике получили 9 выпускников Приангарья. Свои результаты по другим предметам (обществознанию, биологии, географии и информатике) школьники узнают не позднее 30 июня.