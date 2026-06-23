В Крыму приостановили детский отдых: детей из Иркутской области возвращают домой

Ситуация с организацией детского отдыха в Республике Крым изменилась. Согласно указу главы региона Сергея Аксёнова, с 22 июня до 1 сентября 2026 года полностью приостановлено бронирование и размещение детей во всех организациях отдыха, оздоровления, а также в гостиницах для участия в мероприятиях.

Это решение затронуло и школьников из Приангарья. Как сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, дети, направлявшиеся на отдых в «Артек», возвращаются домой.

«Принимаются все необходимые меры, направленные на обеспечение безопасности и комфорта детей в период их возвращения», — подчеркнул глава региона.

Для решения возникших вопросов при правительстве Иркутской области был создан оперативный штаб с участием профильных министерств. Родителям рекомендуют обращаться за консультациями по телефону горячей линии министерства по молодёжной политике или через форму обратной связи.