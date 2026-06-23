Путин: удары украинских дронов по инфраструктуре направлены на раскачку общества

Президент России Владимир Путин заявил, что удары украинских дронов по гражданской инфраструктуре РФ направлены на раскачку российского общества и создание неуверенности в действиях российских вооружённых сил. Об этом он сказал во время встречи с выпускниками высших военно-учебных заведений, передаёт Интерфакс.

«Удары по гражданской инфраструктуре делаются для того, чтобы раскачать общество. При таком массированном воздействии, когда весь Запад поддерживает эти атаки, в огромном потоке идут беспилотники, чтобы создать неуверенность в действиях российских вооружённых сил», — отметил Путин.

При этом президент подчеркнул, что происходящее на фронте украинская сторона «выносит за скобки», игнорируя успехи российских войск. Ранее Путин заявлял, что российская армия уверенно продвигается вперёд.

В середине июня он также отметил, что Украина увеличивает использование беспилотных самолётов для атак на Россию с целью нанести ущерб экономике и посеять раскол в обществе. «Ничего не получится», — подчеркнул президент.