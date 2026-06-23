С 2026 года: Госдума разрешила семьям с детьми ставить ипотеку на паузу на 1,5 года

Госдума одобрила ипотечные каникулы для семей с детьми Государственная Дума РФ приняла закон, который с 1 сентября 2026 года предоставит семьям с двумя и более детьми право на длительные ипотечные каникулы. Эта мера направлена на поддержку рождаемости и выполнение поручения президента России, передаёт РИА Новости.

Главное нововведение заключается в том, что право на каникулы теперь не зависит от снижения дохода семьи. Воспользоваться им можно будет при рождении или усыновлении (удочерении) второго или последующих детей.

Ключевые условия закона:

* Срок: до 1,5 лет (18 месяцев).

* Ограничение: каникулы должны закончиться не позднее дня, когда второму или последующим детям исполнится полтора года.

* Платежи: в течение первых 6 месяцев каникул семья полностью освобождается от платежей. С седьмого месяца начинают начисляться проценты по основному долгу, но выплачивать их нужно будет только после завершения каникул.

* Количество: воспользоваться этой льготой можно только один раз за всё время действия ипотечного договора.

По словам председателя комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, такая мера позволит снизить финансовую нагрузку на бюджет семьи в период, когда один из родителей находится в отпуске по уходу за ребенком.

Член комитета по бюджету Никита Чаплин подчеркнул, что это «серьезная помощь», дающая людям время спокойно ухаживать за малышом. Закон имеет обратную силу: его положения будут распространяться и на кредиты, взятые до 1 сентября 2026 года.