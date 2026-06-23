Рынок на дне: почему отскок акций не радует инвесторов

Российский фондовый рынок во вторник утром обновил трехлетние минимумы, после чего начал корректироваться. Однако после масштабных распродаж на прошлой неделе отскок выглядит очень сдержанным, отмечают аналитики. В середине дня Индекс МосБиржи торговался в умеренном минусе, но во второй половине сессии предпринял попытку перейти к росту. Для устойчивого восстановления рынку необходимы оптимистичные сигналы, дефицит которых сейчас ощущается особенно остро.

Определенную поддержку оказало внимание властей: Минфин объявил об отмене первичных аукционов по размещению ОФЗ 24 июня из-за высокой волатильности на финансовых рынках.

Давление на котировки продолжает оказывать геополитическая напряженность. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о наращивании санкционного давления со стороны США и подготовке НАТО к военному противостоянию с Россией.

Дополнительным фактором риска остается денежно-кредитная политика. Участники торгов опасаются «монетарной паузы» после ужесточения риторики ЦБ и замедления темпов снижения ставки.

По прогнозам главы комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, ключевая ставка к концу 2026 года может составить 13%. Аналитики БКС считают, что темпы снижения замедлятся. Они не исключают паузу в июле. Главные сдерживающие факторы — проинфляционные риски (геополитика, топливо) и бюджетная политика.